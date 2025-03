"La poesía siempre será un discurso alternativo al lenguaje del poder"

Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977), Premio Nacional de Poesía en 2023, tendrá una doble participación este domingo en Gijón en el Poex. Primero, en un acto en el Toma 3 (17.00 horas) junto a Inaciu Galán, en el que se presentarán la traducción al asturiano de "A segunda lingua". Y después estará en un coloquio en el Antiguo Instituto (19.30 horas) junto a Alba González y Vanessa Gutiérrez.

-¿Qué importancia le da a un festival como el Poex?

-Para quienes escribimos, los festivales y los recitales de poesía, que son como los directos para un músico, son una forma de consumir poesía más allá de comprar libros. Entronca con la naturaleza misma del género literario poético, que no nació para los libros, sino para ser cantado. Es volver al origen.

-¿Por que es necesaria la poesía?

-Llega a donde no lo hacen otros lenguajes, igual de necesarios pero complementarios. Igual que el lenguaje teórico, técnico, científico o filosófico. Todos ellos nos permiten analizar las realidades desde diferentes puntos de vista. Pero ese análisis quedaría cojo si faltase un prisma, como es el que nos aporta la poesía, que es capaz de ensayar nuevas maneras de decir las cosas, con esas nuevas combinaciones entre palabras, se ensayan nuevas formas de dicción. Entendemos la realidad de una forma muy lingüística, poniéndole nombres y palabras. Las cosas prácticamente no existen hasta que no se nombran o visibilizan en palabras. Antes no se hablaba de "bullying" o salud mental. No era que no existiesen, si no que pasaron a nombrarse y visibilizarse más. La poesía pone palabras y pronuncia lo que no podría ser abordado.

-Escribe en lengua gallega y luego sus obras se traducen al castellano. ¿Qué importancia le da a ese esquema literario?

-Una diversidad tira por otras. Es importante reflejar la diversidad humana en todas sus manifestaciones. Una de ellas es la lingüística, que nos habla de riqueza, cultura y legado cultural humano. Una lengua es mucho más que un idioma, es un universo cultural, idiosincrasia o valores. Para mí es doblemente coherente escribir como mujer, que sigue siendo el género marcado frente al no marcado. Y escribir poesía, que sigue siendo el género literario más pequeño o periférico en cuanto al sistema literario. Y hacerlo desde una periferia territorial, en una lengua no minoritaria, sino minorizada. La poesía siempre será un discurso alternativo al lenguaje del poder.

-Se ha traducido su obra al asturiano, con Inaciu Galán, con el que se presentará en esta edición del festival. ¿Cómo se ve la situación de la llingua desde la otra orilla del Eo?

-Sé que queda mucho por hacer, pero los pasos están siendo sólidos y con grandes horizontes. Para nosotros, desde el otro lado del Eo, como dice el poeta eonaviego Rodríguez Monteavaro, "el puente de los Santos no nos separa si no que nos une". Los gallegos siempre tendemos a que otros pueblos y territorios puedan hacerse valer, escuchar y prevalecer su riquísima cultura y no dejar que muera. Sería como dejar caer un patrimonio arquitectónico, un legado cultural de incalculable valor. Poco a poco vamos a pensar que van a conseguirse mejores objetivos. Sabemos que desde hace muchísimas décadas se escribe una poesía y literatura en asturiano de enorme valor, que empieza a oírse por el mundo, y en esa lucha y avance siempre seremos cómplices quienes estamos en situaciones parecidas o aunque estemos en una fase de evolución un poco más avanzada. Para mí es un orgullo sacar publicado mi primer libro en asturiano. En las lenguas no cuenta el poder del más fuerte, ni mucho menos, no tienen más valor una traducción al chino que al esloveno.

-Desde su faceta de profesora. ¿Cómo ve la aceptación de la poesía en el relevo generacional entre los jóvenes?

-No se puede decir que todo tiempo pasado haya sido mejor. No vive un mal momento el acceso de los jóvenes a la poesía. Influye también la etapa vital en la que se encuentran. En ese sentido las redes sociales han sido cómplices, por sus formatos breves, en los que la poesía se desenvuelve como pez en el agua. Es una poesía más popular, mas fácil, pero sí está conectando con los jóvenes. Pero de ahí a dar el salto a otra más compleja o que revista más capas ya es una asignatura pendiente. Lo que considero es que a veces de un peldaño más sencillo se desarrolla la voluntad y el apetito por algo que tire más de tu inteligencia y estimule más tu imaginación.

