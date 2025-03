El PSOE de Gijón "está roto", asegura el sector crítico

"José Ramón García venía a unir el partido y yo creo que el partido está roto. El partido es débil, el partido está dividido, no ha asumido que haya gente que discrepe de su modelo de gestión de partido, no ha tendido puentes, no ha intentado integrar y necesitamos un partido absolutamente cohesionado de cara a 2027", fecha en la que se celebran las próximas elecciones municipales. Con estas y otras duras palabras respecto a la ejecutiva local del PSOE de Gijón que lidera Monchu García, inició ayer la batalla para intentar descabalgarlo del liderazgo Fran López, que los militantes del sector crítico del PSOE de Gijón refrendaron ayer como su candidato a la secretaría general del partido en el congreso que se celebrará la próxima semana.

Fran López quiso dejar claro que no ha habido contactos para intentar pactar una candidatura unitaria y que "en el caso remoto de que hubiera algún ofrecimiento" tendría que recibirlo con tiempo suficiente para hacerlo pasar por la asamblea de afiliados del sector crítico: "no me vale una oferta media hora antes del congreso", señaló.

El candidato del sector crítico afeó a la ejecutiva local que haya convocado "un congreso exprés" que se ventilará "en una semana, lo que impide la participación de la militancia, para poder confrontar distintos proyectos. Impiden un debate, que pueda debatir con Monchu sobre el modelo de partido y el modelo de ciudad. Es una falta de respeto a la militancia", opinó.

Tras avanzar que el próximo viernes votará en contra de la gestión de la ejecutiva saliente, apuntó que le movieron a postularse para el cargo "9.000 razones, los 9.000 votos en las últimas elecciones (municipales y autonómicas) que apostaron en Gijón por el proyecto de Adrián Barbón, pero no por el que presentó la ejecutiva local".

Reivindicó a la exalcaldesa, Ana González, con la que se reunió el pasado miércoles, recordó la maniobra para defenestrarla y señaló que la actual ejecutiva socialista "cogieron el partido teniendo la Alcaldía y aspiran a la renovación (de mandato) estando en la oposición", opinando además que el proyecto electoral por el que se apostó en los últimos comicios "estaba más cercano a los postulados de la derecha que de la izquierda", lo que ahora dificulta la oposición a Foro. De este último partido señaló que "Moriyón vive de las rentas que le dejó el gobierno socialista de Ana González".

Fran López añadió que considera que IU tiene "más relevancia socialmente" que el PSOE en Gijón, a pesar de tener muchos menos concejales.

El candidato del sector crítico, que se declaró abiertamente asturianista y pro oficialidad del asturiano, señaló entre sus prioridades en el caso de que lograra una victoria, "buscar la coordinación plena y continua" con los gobiernos de Barbón y de Pedro Sánchez "cosa que desde esta casa se ha dejado de hacer", dijo respecto a la ejecutiva saliente del PSOE de Gijón.

El gran objetivo, en todo caso, será "intentar volver a recuperar la Alcaldía en 2027" con "un modelo de ciudad que me comprometo que sea de izquierdas", promoviendo la afiliación al partido, apostando por la "acción social", entre otras cuestiones en materia de vivienda y defendiendo la industria.

Entre otras cuestiones, también consideró que la actual ejecutiva ha desatendido al movimiento vecinal gijonés, incluyendo una mención a la zona rural.