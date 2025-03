Ángel Ramos deja la presidencia de la asociación "Fumeru" de El Llano

Ángel Ramos, presidente de la asociación vecinal "Fumeru", de El Llano, no continuará en el cargo cuando concluya el proceso electoral que se iniciará el 26 de marzo en la entidad. Tras pasar por cargos como tesorero o vocal, Ramos accedió formalmente a la presidencia en 2021, relevando a Ángel Díaz, si bien ya hacía funciones un tiempo antes. "Ya va siendo hora de dar paso a los demás", asegura Ángel Ramos, que cumplirá 76 años la próxima semana.

El todavía líder vecinal de "Fumeru" quiere ceder el testigo a gente con "nuevas ideas e ilusiones" porque "el tiempo pasa y no perdona", incide. "Estar al frente requiere mucha dedicación porque hay relaciones con el Ayuntamiento, con la federación, con los vecinos, reuniones, recibir quejas y sugerencias...", expone Ángel Ramos, deseoso que se postule para el puesto alguien "joven" y "con ganas de hacer cosas". Se le ocurre, por ejemplo, carreras populares, campeonatos para niños y adolescentes, etc. Sobre si habrá alguien que dé un paso adelante, Ramos no las tiene todas consigo. "Ese es el gran tema, las últimas elecciones también quería no continuar pero seguí porque no había nadie más", asevera Ángel Ramos. No se repetirá la situación en esta ocasión. La decisión de no renovar el cargo está tomada. "Desde fuera podré colaborar y ayudar, pero no implicarme del todo porque la salud y la edad te van limitando", recalca.

Del 26 de marzo al 11 de abril estará abierto el plazo para la presentación de candidaturas, mientras que del 12 al 29 de abril tendrá lugar la campaña electoral. El 30 de abril es la fecha fijada para la celebración de la asamblea extraordinaria y la jornada de votación. "Fumeru" busca relevo para Ángel Ramos.