"En el cine, lo poético está en la dirección", reivindica Leonor Watling en el Poex

La conexión entre la poesía y el cine, el prisma por el que apuesta el Poex para su sexta edición, se dibujó ayer a través de la mirada de Leonor Watling. La actriz y cantante, acompañada en el patio del Antiguo Instituto de Gijón por Edu Galán, repasó su trayectoria y sus vínculos con la poesía. Sobre ambos mundos dejó una frase rotunda. "La poesía de las películas es responsabilidad del director, del director de fotografía y el montaje", reivindicó Watling, de padre español y madre británica, que comenzó la charla recordando cuando esta última le leía libros de mitología y cómo se enamoraba de chicos que no le correspondían. "He sido más feliz en la imposibilidad", bromeaba la actriz, a la que le marcó el austriaco Peter Handke y su poema "Cuando el niño era niño", que leyó para clausurar un acto con constantes referencias literarias y cinematográficas. Edu Galán y Leonor Watling abordaron el debate sobre separar al autor de su obra, sí o no. "Si todos los que hacen algo artístico tienen que ser valiosos como personas, creo que nos quedamos sin artistas", proclamó la madrileña, que indicó que muchos de los impulsos artísticos nacen de esa idea de que "no me miréis a mí, sino a lo que hago". La participación de Watling en distintos proyectos audiovisuales copó la mayor parte de la conversación, seguida con atención por un público al que le llovían sin cesar nombres de películas, series, actores o directores. Como de Pedro Almodóvar y "Hable de ella", una obra que es "una entidad en sí misma", ensalzó Leonor Watling. "Almodóvar hace una poética visual", afirmó Edu Galán, que "abrió" el melón del oficio actoral. "Interpretar es ser un ingrediente, nunca he sentido que sea una creadora", confesó la actriz, que incidió que, en el cine, "lo poético está en la dirección".

"Los actores somos especiales y tenemos como consecuencias un tiovivo emocional", destacaba Leonor Watling, que mostró su admiración por Isabel Coixet y su "Cosas que nunca te dije". También charló de su participación en "Los crímenes de Oxford" o "La habitación del niño - Películas para no dormir", de Álex de la Iglesia, o en la reciente serie "La vida breve". "Era un sueño hacer comedia de época", aseguró Watling, que agregó que "no creo en los géneros puros porque en la vida no existen".

La faceta musical de la madrileña y el grupo "Marlango" entraron asimismo en la conversación. La vuelta no se descarta. "No pierdo la esperanza de tener otra vez letras", reconocía ayer Leonor Watling, figura de excepción para plasmar en palabras la idiosincrasia del Poex de este año, cita en la que la poesía y el cine se difuminan.

María Ángeles Pérez López aborda poesía y migración para inaugurar el certamen

María Ángeles Pérez López y Jaime Priede, durante la conferencia. | JUAN PLAZA

María Ángeles Pérez López, VI Premio internacional de poesía "Margarita Hierro" de la Fundación de Poesía José Hierro y IV Premio nacional de poesía "Meléndez Valdés", protagonizó ayer la conferencia de apertura del Poex. Lo hizo en el Antiguo Instituto, escenario de la mayoría de encuentros del festival, y acompañada de Jaime Priede, director literario del certamen. La charla llevaba por título "Poesía y migración: lecturas críticas y formas contemporáneas". El acto incluyó la lectura de "Libro mediterráneo de los muertos", con el que ganó los galardones mencionados. También profesora, María Ángeles Pérez López es autora de monografías, ediciones y artículos sobre poesía hispánica y ha editado la poesía completa de Francisca Aguirre (Calambur, 2018) y el amplio volumen de la "Poesía completa" de Ernesto Cardenal. También ha sido jurado de premios como el "Cervantes" o el "Reina Sofía" de poesía iberoamericana.