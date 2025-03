"Salgo a ganar y después a unir el partido para recuperar la Alcaldía"

Fran López García (Gijón, 6-2-1977) es el candidato del "sector alternativo" del PSOE de Gijón a la secretaría general, en el congreso que se celebra la próxima semana. Resalta que da el paso a petición de militantes, por los 9.000 votos de menos que tuvieron los socialistas en las últimas municipales respecto a las autonómicas.

-Se ha mostrado muy crítico con la gestión de la actual dirección. ¿Qué cree mejorable?

-Los sistemas y los mecanismos de participación de la militancia. Las decisiones deben ser más colectivas.

-¿No hay asambleas en el PSOE?

-Sí, pero no es ahí donde se generan los documentos de los proyectos.

-Ha dicho que el partido está roto. ¿Hasta qué punto?

-Lo que quiero decir es que lo quiero mucho más unido y tiene que salir fortalecido de este proceso para encarar las municipales de 2027.

-¿Qué cree que debe hacer tras este proceso interno quien gane y quien pierda?

-Los dos tenemos que abogar por la unidad y arrancar un proyecto de cara a las elecciones de 2027 para recuperar la Alcaldía.

-En 2017 Iván Fernández Ardura ganó por 27 votos y no hubo integración. En 2022 Monchu García ganó por 41 votos y no hubo integración. Todos dicen quererla, pero siguen sin ella.

-En este proceso no se confrontan personas, se confrontan modelos. Somos compañeros, estamos bajo las mismas siglas y el adversario está fuera, es la derecha y la extrema derecha. Gane quien gane, lo que tiene que hacer es emplear todo el tiempo que sea necesario en conseguir esa unidad total para ir juntos a 2027. Si gano no voy a escatimar tiempo en tender puentes. Cuando existen discrepancias hay que procurar acercarse a los puntos medios, que probablemente es lo que no se haya hecho en el pasado, tanto por unos como por otros. Hay que saber ceder.

-¿Hubo algún acercamiento con la actual ejecutiva durante su mandato?

-Ni por un lado ni por el otro.

-Habla de que defiende un modelo de partido distinto.

-No creo en los modelos piramidales, creo en los equipos, donde todo el mundo aporte y los liderazgos sean compartidos. Y mi propuesta de partido pasa también por la regeneración de equipos y no hablo sólo de rejuvenecer, que también.

-¿Y en modelo de ciudad?

-En las últimas municipales el partido no se presentó con un modelo acorde a los tiempos. Ahora no sé si el partido está a favor de los toros o no. Antes sí. El modelo que defendemos está incluye la movilidad, vivienda, buscar cauces de colaboración con el Principado y el Estado.

-¿En qué se diferencia lo que plantea de la actual ejecutiva?

-No han abordado las cuestiones fundamentales de la ciudad y eso lastra nuestra capacidad de oposición. El grupo municipal es una herramienta del partido y tiene que tener a un partido que le nutra de esas directrices.

-¿Considera que hay que cambiar el candidato a la Alcaldía en 2027?

-Sí, lo considero.

-¿Cree que su contrincante opina lo mismo?

-Nunca he hablado de este tema con él. Lo que sí se es que fue su ejecutiva la que propuso a Floro para un proceso de primarias.

-Monchu García pide que la campaña sea "amable".

-Totalmente de acuerdo.

-¿Que expectativa tiene?

-Salgo a ganar y después a unir.

-¿Todos los militantes que se articularon en torno a Ana Puerto están con usted?

-El grupo que me eligió como candidato es el que impulsó a Ana Puerto. Lo que me consta es que ha habido dimisiones en el ejecutiva que está ahora en funciones.

-Ha aludido a falta de coordinación de la ejecutiva con el Gobierno regional y central. ¿Ejemplos?

-Cuando Monchu (García) dijo que Arcelor debía ser pública y (Adrián) Barbón contestó que no estaba en la hoja de ruta. Y en los accesos a El Musel como partido no tuvimos un enfoque claro y fue el Gobierno del Principado el que puso soluciones encima de la mesa con la opción de Aboño.

-Usted reivindica a la exalcaldesa Ana González.

-Reivindico un gobierno socialista encabezado por Ana (González), como también reivindico a Paz (Fernández Felgueroso), Tini (Areces) y José Manuel Palacio, todos los alcaldes.

