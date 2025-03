"Era de justicia que Cimavilla viera que hay un plan para el barrio"

Politólogo, jurista y gijonés del 93, Jaime Fernández-Paíno Sopeña es el director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. Un cargo que le convierte en figura clave en la estructura municipal y dentro del equipo más cercano a Carmen Moriyón; además de en el responsable de la gestión de los proyectos con financiación europea, empezando por los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: los populares PRTR. La importancia de Fernández-Paíno en el Ayuntamiento de Gijón no se limita a su cargo directivo. Su firma es una de las dos que, en representación de Foro, aparecen en el pacto de gobierno con el PP.

¿Qué provecho le ha sacado Gijón a los fondos PRTR?

El Ayuntamiento de Gijón hizo un esfuerzo administrativo muy grande por acudir a muchas convocatorias y conseguir un número grande de subvenciones. Eso es innegable, pero faltó planificación sobre los recursos municipales que se iban a necesitar para cofinanciar esos proyectos. El ejemplo más claro fueron los tres colegios (por Castiello, Rey Pelayo y Los Campos). Gijón ha sido un gran perceptor de fondos PRTR, el desafío está ahora en ejecutarlos. Yo no sé hasta qué punto el anterior gobierno valoró la carga que le iban a suponer estos proyectos.

¿Lo ha valorado este?

Es muy alto. El ejemplo son los barrios degradados. Algo que lleva existiendo desde el primer mandato de Foro, que se hizo en esta casa y que luego se valoró que encajaba en una convocatoria PRTR. El esfuerzo administrativo para adaptar unas bases de 2012 y 2016 a las de la convocatoria ha sido inmenso.

A cambio el Ayuntamiento se ahorra siete millones...

Sí, es una oportunidad. Ahora veremos si somos capaces de ejecutarlos en plazo. ¿Se hizo un gran esfuerzo? Sí. ¿Ese esfuerzo se vio recompensado? Sí. El desafío es ejecutarlos todos.

¿Cómo que veremos si se ejecutan en plazo?

Yo soy optimista y trabajamos con que se va a cumplir. La Sindical de Contrueces es la que ha acumulado mayor número de problemas. La nueva adjudicataria ya ha sido requerida para presentar la documentación y esperamos poder empezar pronto las obras.

¿Cómo se le explica a Europa que nos haya pagado unas cámaras de una zona de bajas emisiones que no se van a encender?

Las cámaras se instalaron y se hizo un proyecto técnico cumpliendo los requisitos de la convocatoria. Europa, y más que Europa el Ministerio de Transportes, es consciente de que puso en marcha unos mecanismos excesivamente acelerados, probablemente a sabiendas de que los ayuntamientos no iban a cumplir. No porque no quieran, sino porque no pueden. A la vista está que Gijón no es una isla en lo que se refiere a zona de bajas emisiones.

El derribo de Carlos Marx es prioritario, la ciudadanía necesita ver máquinas en la zona de la estación

No es la primera vez que critican esos proyectos de fondos europeos para colegios. ¿No está bien reformar colegios?

¿Es bueno reformar colegios? Por supuesto. ¿Es necesario? A la vista de lo ocurrió en el Rey Pelayo, más que necesario. ¿Es competencia del Ayuntamiento? Absolutamente no. Nosotros nos comprometimos a ejecutarlos por lealtad institucional, pero lo del Rey Pelayo era imposible. Eran once millones, nueve del Ayuntamiento. Con nueve millones haríamos maravillas en el mantenimiento de colegios, y tenemos 36. Es muy injusto ver que el Gobierno de España puede gastar 83.000 millones en sus pactos de investidura sin haber aprobado un presupuesto y las administraciones locales nos tenemos que conformar con una financiación insuficiente y además acometer trabajos de otras administraciones. El PIREP (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos) estaba diseñado para edificios de propiedad municipal con necesidades específicas y la mayoría de los ayuntamientos optaron por sus edificios . De los 400 proyectos concedidos solo 13 eran de colegios, 3 los de Gijón.

De los PRTR a los fondos Feder y el gran plan que han presentado para Cimavilla. ¿De verdad hay que esperar a que Europa nos dé dinero para adecuar unos locales en el barrio para los vecinos?

No, pero sí hemos tenido que tener una convocatoria así para hacer algo que Cimavilla se merecía desde hace tiempo y es que el Ayuntamiento pusiera en orden sus ideas para el barrio y las redactara de una forma que todo el mundo pudiera ver y entender. Era de justicia que Cimavilla viera que el Ayuntamiento tiene un proyecto para el barrio. Cimavilla se sentía un barrio abandonado y es muy injusto, primero porque el Ayuntamiento está físicamente en Cimavilla, y segundo porque es una zona privilegiada a la que no se le puede dar la espalda. Ya en el primer mandato de Carmen Moriyón se demostró que no se le daba la espalda con Tabacalera. La apuesta por Tabacalera es una apuesta muy clara por Cimavilla. Los fondos Feder nos dan la oportunidad de marcar la hoja de ruta. ¿Qué los conseguimos? Más rápido iremos. ¿Qué no los conseguimos? La hoja de ruta ya la tenemos.

Habla de Tabacalera, pero los vecinos lo que reivindican es que Cimavilla es mucho más que Tabacalera.

Y la demostración de que es mucho más es que de ese plan integral de actuación Tabacalera son solo seis de los 24 millones.

¿Sin el dinero de Europa se podrá arrancar Tabacalera?

Tabacalera es una prioridad para este equipo de gobierno y se va ejecutar con o sin esa financiación. El compromiso es firme: Tabacalera se pone en marcha.

¿Cuáles son las otras prioridades para Cimavilla?

Hacer la plataforma única y conseguir articular una línea de transporte público que comunique el barrio con su centro de salud de referencia, sus centros educativos y el resto de las líneas de Emtusa. Eso es lo fundamental. Sin obviar la rehabilitación de vivienda, que ya está en el presupuesto de Emvisa.

Repasemos otros proyectos de ciudad. Naval Gijón. ¿Cómo van las negociaciones con Pymar para hacerse con el resto del suelo?

Estamos en negociaciones, que tienen que ser discretas, pero mientras tanto nosotros no paramos. Conseguimos adquirir la parcela de la Autoridad Portuaria en un tiempo absolutamente récord demostrando que con capacidad de liderazgo por parte de la Alcaldesa y eficacia en la gestión se pueden hacer en diez meses cosas que en otras administraciones tardarían años.

Jaime Fernández-Paíno. / Ángel González

¿Cuál el secreto? ¿Qué son ustedes muy listos?

No sé si somos muy listos, pero el secreto es tener voluntad política, trabajar con rigurosidad e ir siempre de la mano de lo servicios técnicos de esta casa. Con esta receta hemos hecho la compra de Naval Gijón en tiempo récord.

Ahora toca llenar ese suelo de contenido...

Una labor que compete a todo el gobierno y en la que vamos a estar todos juntos remando en la misma dirección. Para mí es el gran proyecto de ciudad de este mandato. Cuando acabe este mandato Naval Azul estará consolidado, no tendrá marcha atrás.

Ería del Piles. Para ser defensores de la propiedad privada hablan de expropiar. Ni la izquierda se atrevió a tanto.

Foro se atrevió a muchas cosas que no se atrevió ningún otro gobierno. Somos defensores de la propiedad privada, como no puede ser de otra manera, pero también del interés público y está claro que Gijón es una ciudad que no se puede permitir tener uno de sus sitios más privilegiados en ese estado de abandono. Y la propiedad lo sabe.

¿No hay forma de llegar a un acuerdo?

Vamos a intentar por todos los medios que esa zona se desarrolle. Las herramientas que tiene el Ayuntamiento son las que son, y las dice la ley: desarrollo o expropiación. El proceso de expropiación está al alcance de la mano, porque se han cumplido los cuatro años que le daba el PGO a la propiedad.

Pasemos al plan de vías. Hay reunión de Gijón al Norte a final de mes. ¿Qué tiene que salir de esa reunión?

Vamos a ese consejo con expectativas muy grandes de que se produzcan avances y eso pasa por un nuevo convenio. No es ocioso recordar que el convenio vigente se aprobó en esta casa el 30 de enero de 2019 en el mismo Pleno en que se aprobó el PGO, que también sigue vigente. Ahora toca firmar un nuevo convenio y aspiramos a que sea lo más rápido posible y permita por fin empezar a ejecutar.

Vamos de la mano del Principado en los accesos a El Musel, pero tienen que hacerlos

¿Prioridades para Gijón?

La reducción de la edificabilidad en el Solaron y empezar por el derribo del viaducto de Carlos Marx. Es imprescindible darle a la ciudadanía algo, se necesitan ver máquinas trabajando e n la nueva estación. Máquinas de las que le gustan al señor Flórez (por el portavoz del grupo municipal socialista) y que ya están trabajando, y no solo desbrozando, en La Pecuaria. En Cabueñes ya no las hay.

¿Cuáles son las condiciones económicas que se fijan en ese convenio?

Dependerán entre otras variables de los precios de la estación y de la reducción de la edificabilidad.

¿Y eso no se sabe a quince día de la reunión?

Todavía no.

Ya está asumido que el Solarón será más verde y tendrá menos pisos, pero ¿cuántos pisos y dónde?

Está por decidir. Y en cuanto a estar asumido lo está en tanto Ayuntamiento y Principado han ido de la mano en ello, y es cierto reconocérselo al Principado. La reivindicación del Ayuntamiento es clara: tras 20 años de retrasos causados por la incapacidad de los gobiernos de Asturias de influir en Madrid, Gijón merecía un gran corredor verde que uniera el centro con la zona oeste y ese corredor tiene que ser el Solarón.

¿También van de la mano del Principado en los accesos a El Musel?

Sí, pero tienen que hacerlos. El Ayuntamiento se compromete a facilitar todo lo que implique sacar los camiones de La Calzada, eso sí, sin meterlos por Jove. Esa es la posición de la Alcaldesa, del gobierno y de la Corporación en una declaración institucional aprobada por unanimidad.

Les acusa la oposición de gastar mucho en publicidad y propaganda.

Gijón se estudiará como la ciudad en la que se acometió el mayor gasto de propaganda de la historia: 236 millones para una licitación que fue un fraude electoral. No lo digo yo, lo dice la Junta General del Principado.

El estado del pacto de gobierno en el Ayuntamiento se ve en la calle todos los días, y es que Gijón lidera

¿Se refiere al vial de Jove ?

Sí, con el que el PSOE hizo campaña 15 días. Yo entiendo que a la oposición no le interese que se conozca la actividad que se desarrolla en el Ayuntamiento, pero creo que la ciudadanía agradece que haya transparencia e información actualizada.

¿Cómo va el pacto de gobierno?

Creo que bien y los resultados están a la vista. Las relaciones entre los dos socios son muy fluidas y dan buenos frutos. El estado del pacto de gobierno se ve en la calle todos los días y es que Gijón lidera.

¿Según se aproximen las elecciones se verán divergencias entre Foro y PP?

Las divergencias entre Foro y PP en Gijón no tienen que esperar a las elecciones porque ya existen. Se tratan con la normalidad de que son dos partidos con dos proyectos políticos distintos que han asumido la responsabilidad conjunta de sacar a Gijón adelante tras el desastre socialista.

¿Qué impacto tendrá en Gijón acuerdo entre PP y Foro a nivel autonómico firmado ayer en la Junta?

El impacto es que se reforzará la visibilidad de los problemas que tiene Gijón porque el PSOE es incapaz de hacer su trabajo.

Pues dice el secretario general del PSOE gijonés que es Foro quien no defiende los intereses de Gijón.

Él es diputado en la Junta General del Principado y en toda la legislatura lleva presentada una unidad de iniciativa parlamentaria, que debe ser la iniciativa parlamentaria más cara de la historia de España. Probablemente le interese un acuerdo de colaboración con Adrián Pumares, que está solo y lleva 885 a día de hoy, un centenar específicas de Gijón. A él no le pedimos que defienda nada, simplemente que no estorbe.

Vista la sentencia, ¿hizo el ridículo Foro al llevar a Cascos ante el juez?

Absoluta, radical y tajantemente, no. Foro hizo historia cuando llevó a su primer presidente al juzgado en un ejercicio insólito en la política española al sentar a un dirigente en el banquillo por comportamientos que la justicia ha considerado no delictivos pero que, a todas luces, son impresentables.

¿Ha sido perjudicial para la imagen de Moriyón ese juicio?

Carmen Moriyón y Adrián Pumares dieron una lección de integridad que los pone en la situación de haber cumplido su deber ético, político y moral.

¿Cual va a ser el legado de Foro en este mandato?

Foro podrá presumir de haber puesto a Gijón a liderar el Norte de España. El liderazgo de Carmen Moriyón es un ejemplo de cómo dirigir un Ayuntamiento. En 16 meses se ha conseguido que en Gijón se vayan a instalar dos empresas, Quirón y la Universidad Europea, con una inversión de 80 millones. Eso será parte del legado de Foro a valorar en 2027.

