De barrios a parroquias: El Llano, una "miniciudad" con obras y mejoras pendientes

El Llano es como una "miniciudad". El barrio más poblado de Gijón, que no alcanza los 40.000 habitantes pero tampoco se queda lejos, cuenta con un centenar de nacionalidades representadas. De hecho, alrededor de un tercio de la población es extranjera. A tiro de piedra del centro y con buena conexión asimismo hacia las salidas de la ciudad, El Llano, por supuesto, tiene necesidades que cubrir. Entre las reivindicaciones, un plan de movilidad que repercuta en más espacio de aparcamiento, mejoras en la vía pública o impulsar reformas pendientes.

Tan extenso es el barrio que en El Llano conviven dos asociaciones vecinales, "Fumeru" y La Serena. "Esto tiene que enriquecer y no ser motivo de discordia", subraya Marcos Madrigal, vocal de "Fumeru", entidad que afrontará en breve un periodo electoral para buscar relevo al veterano Ángel Ramos, que reclama, por ejemplo, incrementar la vigilancia policial. "Todos los días hay broncas en una zona u otra", lamenta Ramos. Se suma a esta reivindicación el propio Madrigal, que sostiene que hay cierto "descontrol" en cuanto a los locales de ocio nocturno.

Los residentes también abogan por un plan de movilidad y ponen el foco en las plazas de aparcamiento o, más bien, en la ausencia de ellas. Con tanta gente, no hay hueco para todos. "Hay edificaciones bajas y antiguas, por lo que no hay garajes", apunta Ángel Ramos. "Es una odisea estacionar a partir de ciertas horas", afirma Marcos Madrigal. Hablando de tráfico, el túnel de El Llano se encuentra en reparación. Arancha Sánchez, presidenta de la asociación La Serena, aporta un ilustrativo ejemplo trufado de resignación respecto a los aparcamientos. "Creo que en la calle Juan Alvargonzález no pude aparcar nunca", bromea Sánchez. Esta vía es una de las principales calles comerciales del barrio, que "presume" de zonas en el que el tránsito de personas y vehículos es incesante, como la avenida de El Llano, la avenida Schulz o la calle Pérez de Ayala. En Schulz, mismamente, Marcos Madrigal pide ensanchar las aceras para mejorar la movilidad peatonal.

Fomentar el mantenimiento en la vía pública y en mobiliario urbano como bancos o papeleras figura también en la lista de deberes de El Llano, un lugar rico en centros educativos. Está el colegio El Llano, La Escuelona, el Manuel Martínez Blanco, La Milagrosa o la escuela de educación infantil Gloria Fuertes. Y, en ciernes, la escuelina que se ubicará entre las piscinas y el complejo deportivo. Los vecinos abogan, además, por dar un empujón a obras pendientes, como la reforma del cruce entre la avenida de El Llano y la calle San José, aprobada en el consejo de distrito, o la anhelada remodelación del parque Electra. Para esta habrá que esperar al segundo semestre. Una actuación considerada primordial para facilitar el tránsito a los vehículos de emergencia. "En caso de urgencia ahí, tendremos un grave problema", manifiesta Pedro Gutiérrez, secretario de la asociación La Serena.

Dinamización comunitaria

La ganancia de instalaciones deportivas o una mayor fluidez en la comunicación entre las administraciones y los representantes vecinales comparecen en la ristra de reivindicaciones de El Llano, que propone programas sociales e iniciativas juveniles para que participa este sector de la población. "Aquí hay muchos jóvenes pero no centros juveniles o recursos de este tipo", asegura Marcos Madrigal, que a su vez apuesta por más zonas verdes. Al barrio solo le "corresponde" una pequeña parte del parque de Los Pericones. Respecto al centro de salud, los vecinos dicen, sarcásticamente, que cuando llueve hay que entrar con paraguas por las goteras.

Para Arancha Sánchez, un problema a atajar radica en la falta de iluminación que sufren algunas zonas, en determinados casos porque los árboles tapan las farolas. También alude a la limpieza de contenedores. "El verano pasado fue horroroso por el olor que había", dice Sánchez. Javier Moreno, tesorero de La Serena, alerta de la soledad no deseada que afecta a muchos mayores del barrio y solicita ayudas económicas para impulsar actividades en este sentido en El Llano, un enclave donde prima la diversidad cultural.

Las mejoras en los parques

El matrimonio formado por Roberto Gómez y Rosario González vive en la calle Saavedra. Vecinos del barrio desde hace casi medio siglo, reclaman la reforma del parque Electra. "Si entra un crío se llena de porquería", asevera González. "Hay que renovarlo entero", añade Gómez, que también reivindica más limpieza en las calles. En Río de Oro reside Serafín Rodríguez, que a veces acude con sus nietas al parque de los Jardines del Urbanista Agustín Muñiz, justo frente al centro comercial Los Fresnos. Los juegos infantiles se renovaron hace unos meses. "Ahora están muy guapos", aplaude Rodríguez, que, no obstante, clama contra la "suciedad" con la que se topa en ocasiones al pasear por El Llano.

"Que no llegue hasta aquí la zona azul", desea Ángel Fernández, residente en la calle Juan Alvargonzález. Su hermana Noelia, que ahora vive en Lanzarote, pasa sus vacaciones en Gijón y, pese a no palpar el día a día, tiene alguna que otra petición para El Llano, como ampliar los juegos infantiles en el parque de La Serena. Por allí pasan habitualmente Cristian García y Elena Barbes, que instan a arreglar algunas aceras. "Hay baldosas sueltas y te puedes caer", esgrime García, mientras Barbes confía en que las largas esperas para conseguir una cita de Atención Primaria no se conviertan en una tónica. "Mi madre pidió una e imposible, se la dieron para la siguiente semana", señala la vecina. La pareja tiene perro y tampoco les vendría mal alguna zona para la suelta de los canes en un barrio de constante movimiento y que ostenta el "honor" de tener el metro cuadrado más caro. "Tengo la sensación de que cada vez hay más gente", sintetiza Cristian García.

El decálogo de El Llano Un plan de movilidad para el barrio y ganar más plazas de aparcamientos. Mayor mantenimiento y limpieza en la vía pública. Incrementar la vigilancia policial. Impulsar reformas pendientes, como la del parque Electra o el cruce entre la avenida de El Llano y la calle San José. Aumentar la iluminación en algunas zonas. Más instalaciones deportivas. Mejorar el estado de las aceras y ensancharlas. Medidas para luchar contra la soledad no deseada. Reforma de la plaza de Los Fresnos. Mejorar la comunicación entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales.

