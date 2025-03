Fallece a los 91 años Madame Riti, reina de la noche de Gijón

Rita de Diego Fernández, que durante décadas regentó el Club Arlequín y era conocida en la ciudad como Madame Riti, falleció en Madrid a los 91 años de edad. "Ella era la reina de la noche gijonesa", recuerda uno de sus amigos, Manuel de Cimadevilla, que fue el encargado de presentarla en el homenaje que le rindieron en el año 2001 en el restaurante Las Delicias.

"La conocía desde niño. Ella vivía en la calle del Arroyo, en El Llano, que por entonces era un barrizal. Trabajó en la fábrica de tabacos de Cimadevilla y luego un señor muy importante de Gijón le puso el Club Arlequín, en la calle Santa Elena, que era una barra americana muy fina donde ella era la reina de la noche y que frecuentaban miembros de las mejores familias de Gijón", recuerda Manuel de Cimadevilla.

"Me llamaba todas las navidades y estas me sorprendió que no me llamase, pensé que debía de estar mal", añade Manuel de Cimadevilla, que apunta que hace años Madame Riti se compró un piso en Marbella y luego se fue a vivir a Madrid, donde reside su hija y la familia de ésta.