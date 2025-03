Más de 400 niños gijoneses cantan en la Laboral por el Día de la Felicidad: "Es muy gratificante"

El teatro de la Laboral se llenó esta mañana de ilusión infantil. Un total de 420 alumnos de entre 8 y 9 años de nueve centros educativos de Gijón fueron los grandes protagonistas del concierto colectivo "Celebramos cantando", impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular con motivo del Día Internacional de la Felicidad, una fecha que se conmemora el 20 de marzo. "La música y la alegría siempre van unidas. Esto es un gran acierto", valoró Graciela Peña, profesora de Música del colegio Clarín, uno de los centros que participaba por primera vez en esta iniciativa que ya resultó exitosa el año pasado. "Nunca habíamos cantado delante de tanta gente. Es muy divertido", afirmaron algunos de los escolares.

La gala estuvo dirigida por Paula Vicente, docente del IES Nº1 y directora del Coro Infantil de Gijón. Siguiendo sus consejos, los estudiantes llevaron a cabo ejercicios de concentración y vocalización antes de dar inicio a la fiesta, que arrancó con todos ellos cantando al unísono "This little light of mine".

Así fue el concierto colectivo de nueve colegios de Gijón por el Día Internacional de la Felicidad (en imágenes) / Marcos León

Los primeros en subirse a las tablas de la Laboral fueron los alumnos del colegio Lloréu, acompañados por su profesora Silvia Argüelles. Interpretaron el tema "Viva la música" y se llevaron el primero de los numerosos aplausos que se sucedieron a lo largo de la cita. "Ha sido una experiencia muy buena y gratificante", expresó Argüelles al regresar a sus butacas.

Desde entonces, la actividad fue incesante y los alumnos, acompañados de una banda, mostraron a los presentes lo que habían preparado previamente en sus respectivas aulas. En primera fila se encontraba la edil de Cultura, la forista Montserrat López Moro.

Los escolares del Virgen Mediadora continuaron con "Doeba", y después fue el turno de los colegios Príncipe de Asturias con "Calipso"; Laviada con "Senihuá"; García Lorca con "Doeba"; Santa Olaya con "Riff City"; Nicanor Piñole con "Senihuá"; Cabueñes con "Tue tue", y Clarín con "Calipso". Por último, todos se unieron de nuevo para cantar "Three little birds" y la canción inicial.

"Ya están preguntando que cuándo vamos a repetir. Esto es fantástico porque la música les sirve para enfrentar y superar los miedos", comentó Vanesa Moreno, docente del García Lorca. En esa misma línea se pronunció Manuel García, del Nicanor Piñole. "Para nosotros es vital que se hagan este tipo de actividades porque la música es algo que forma parte del día a día y lo que buscamos es que se expresen y disfruten siempre", aseveró García.

Por su parte, los alumnos reconocieron que llegaban a la Laboral "con un poco de nervios y vergüenza", pero que "todo había merecido la pena". "Una vez que están en el escenario son capaces de centrarse en disfrutar", aplaudió Peña, que añadió que "es complicado lograrlo, pero han puesto mucho interés y motivación".

La coordinadora, Paula Vicente, subrayó que "este proyecto les viene muy bien para cuestiones de respiración, concentración y disciplina". "Subirse a un escenario les aporta mucho. Es una motivación brutal", culminó Vicente, orgullosa de difundir el canto coral por las escuelas de Gijón.