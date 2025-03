Chus Pato, en wl Poex: "La poesía es uno de los caminos de la vida"

Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, recordó ayer su faceta de profesora de Geografía al destacar lo "excepcional" que es el relieve de la península Ibérica. "Compararía esa diversidad del relieve con el panorama poético actual, que es hermoso y rico", dijo la autora gallega, protagonista de un encuentro en el Antiguo Instituto encuadrado en el programa del festival Poex y que tuvo su galardonada obra "Sonora" como elemento axial.

"No me concibo sin el poema, forma parte de manera muy pasional de mi pensamiento y mi vida; si tuviera que vivir sin escribir, estaría muerta", confesó Pato durante un diálogo con el escritor Miguel Rojo que aprovechó para reivindicar que la poesía "es un género bastante más mayoritario de lo que parece". "Si se miran las tiradas de los libros, a lo mejor la gente se llevaría una sorpresa", subrayó la poeta gallega, antes de profundizar en las diferencias entre quienes hacen poesía y los que no: "Los poetas son aquellos que se empeñan en escribir lo que no puede escribirse, la mudez". Pato se refería así a los momentos en que una persona vive "emociones o situaciones" ante los que se queda "sin palabras". Para ella, los poetas rompen ese "silencio".

La autora de "m-Talá", para quien la variedad de lenguas es indudablemente una "riqueza", valoró la importancia de festivales como el Poex para dinamizar la escena poética: "O te quedas en casa y te miras el ombligo o decides acercarte y ganarte a los lectores", indicó la poeta, miembro desde 2017 de la Real Academia Galega. "La poesía no es solo el poema, sino todo lo que lo rodea", prosiguió la autora, que, barriendo para casa, ensalzó la poesía de su Galicia natal: "A partir del siglo XIX hay una explosión que convierte una lengua de uso en una lengua literaria". Y mencionó el papel trascendental de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal en ese proceso.

"La poesía es uno de los caminos y de las estructuras de la vida", dijo en otro momento Chus Pato. Y, recalcó, no solo está en los humanos, "también en los animales, los árboles, los bosques y hasta en las máquinas". Ahí, sostuvo, no se requieren las palabras, aunque sí en los poemas.

Encuentro con la gaditana Beatriz Aragón en Toma 3

Toma 3 acogió un encuentro con la autora gaditana Beatriz Aragón, que protagonizó una lectura de poemas de su obra "Wet Floor" en conversación con Estefanía Moya. Integrante del colectivo "La palabra itinerante", Aragón ganó en 2017 el III Premio "Historias del café" y el segundo premio en el III Certamen de haikus flamencos convocado por la Fundación Fernando Quiñones. Entre sus títulos figuran "Escala de grises", "El discurso del barro" o "La reina de los pájaros". También está vinculada al Carnaval de Cádiz y firmó la autoría de la comparsa "Brujas" de 2020. En la imagen, Aragón, a la derecha, y Moya.