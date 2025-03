Jessica Bueno se traslada a Gijón tras la ruptura con Luitingo: “Más bonita”

Los dos hijos de Jessica Bueno viajaron durante unos días a Arabia Saudí para visitar a su padre, Jota Peleteiro. Aunque la separación de sus hijos fue dura para Jessica, ahora la modelo disfruta de un dulce reencuentro que ha enseñado a través de sus redes sociales.

Con una foto en la que la modelo escribía ''completa con los tres hombres de mi vida'', Jessica Bueno celebraba estar de nuevo en compañía de sus hijos a los que tanto ha echado de menos durante estos días, cuentan desde Outdoor.

Además, Jessica subía también un vídeo junto a uno de sus hijos, en el que ambos reían y jugaban, y ella escribía: ''Cómo echaba de menos los piropos de mi niño y todo su amor''.

Parece que todos están disfrutando de estar juntos de nuevo ya que la modelo no ha parado desde su reencuentro de subir vídeos jugando con todos sus hijos y mostraba un divertido momento a través de sus stories en los que todos juegan al escondite. Jessica no está pasando por su mejor momento, la reciente ruptura con Luitingo se ha sumado a la depresión que sufre desde hace algún tiempo por culpa de su exmarido, Jota Peleteiro. La modelo confiesa que acude regularmente a terapia para hacer frente a los problemas que afronta en su día a día.

Una de las cosas que afectan mucho a Jessica es el juicio que tiene aún pendiente con el padre de sus hijos. Ya en una entrevista que concedió a '¡De viernes!', la modelo cargó contra Jota Peleteiro por no pasar la pensión de sus hijos: ''Dice que no tiene dinero. Se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París...''. Tras su último paso por '¡De Viernes!', Jessica Bueno ha sido vista en la estación de tren de Atocha mientras regresaba a Sevilla. Allí no ha dudado en ratificar la postura que mostraba en el programa de Telecinco respecto a su batalla judicial con Jota Peleteiro. "Mi conciencia está muy tranquila", ha dicho a los micrófonos de Europa Press y Gtresonline. Respecto a la posibilidad de que lo haga en algún momento, la exnovia de Luitingo se ha mostrado tajante. "Si quiere hablar que diga él todo lo que está fallando. Yo en su momento ya lo dije", señala mientras advierte que lo que diga o no diga de forma pública le da igual, pues será en los tribunales donde verdaderamente tenga que dar prueba de sus actos. "Las explicaciones que tenga que dar que las vaya preparando para el juzgado, que va a tener que dar muchas explicaciones", sentencia.

Jessica Bueno se traslada a Gijón tras la ruptura con Luitingo: "Más bonita" / INSTAGRAM

Respecto a su vida profesional, Jessica sigue acudiendo a eventos y promocionando marcas en sus redes sociales. Además, también se ha convertido en colaboradora del programa De viernes.

Ahora, Bueno ha sorprendido con un viaje express a Gijón, donde participará en un evento de una conocida hamburguesería. "Es mi primera vez en Asturias", ha confesado la sevillana en un storie que ha colgado en su cuenta oficial de Instagram. Un viaje en el que va a compañada de su prima, que también ha mostrado en esta red social,. "Hoy me acompaña mi prima de nuevo. Más bonita no se puede ser".