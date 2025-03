"Ella era la reina de la noche gijonesa", recuerdan sus amigos sobre la popular Madame Riti, fallecida en Madrid a los 91 años

Rita de Diego Fernández, la popular empresaria gijonesa que durante décadas regentó el Club Arlequín y era conocida en la ciudad como "Madame Riti", falleció en Madrid a los 91 años de edad. "Ella era la reina de la noche gijonesa", recuerda uno de sus amigos, Manuel de Cimadevilla, que fue el encargado de presentarla en el homenaje que le rindieron en 2001 en Las Delicias.

"La conocía desde niño. Ella vivía en la calle del Arroyo –a orillas el río Cutis–, en El Llano, que por entonces era un barrizal. Un señor muy importante de Gijón le puso el Club Arlequín, en la calle Santa Elena, que era una barra americana muy fina donde ella era la reina de la noche y que frecuentaban miembros de las mejores familias de Gijón", recuerda Manuel de Cimadevilla. "Me llamaba todas las navidades y estas me sorprendió que no me llamase, pensé que debía de estar mal", añade Manuel de Cimadevilla, que apunta que hace años Madame Riti se compró un piso en Marbella y luego se fue a vivir a Madrid, donde reside su hija y la familia de ésta, incluyendo a sus nietos y bisnietos.

El periodista Ladislao de Arriba decía de aquel local mítico de Gijón que fue la primera ONG local, en la que nunca faltó amabilidad a raudales. De Madame Riti escribió en LA NUEVA ESPAÑA que "ella coleccionaba amaneceres desde muy joven". "Cuando era operaria en La Industria y en Laviada tenía que madrugar. Más tarde, cuando pertenecía al gremio de la hostelería, debía trasnochar". Pasó así de recortar vasos y copas en la industria vidriera a servirlos en el Arlequín.

El Arlequín es uno de los locales que se citan en el libro "Guía Indiscreta de Gijón", publicado en 1980 por Fernando Poblet, en el que indica que "lo de Madame Riti no es un antro, sino un Centro". "Rara vez se celebran orgías, y, en todo caso, son orgías de antiguo alumno de los Jesuitas, o sea, formales", señalaba. Y añadía: "La edad media del personal alcanza los cuarenta y siete años y no necesito dar datos de los habituales, porque, mediante sucesivas inspecciones oculares, he podido constatar que todo aquel arlequinado pertenecía a las cuadras más ilustres del hipódromo gijonés, con la única diferencia de que unas iniciales correspondían a las de los venidos a más, y otras, a los venidos a menos".

De Madame Riti, Ladislao de Arriba señaló que "jamás fue una ‘madame’ en el sentido convencional que implica celestineo y proxenetismo. Ella oficiaba de anfitriona en Contracay (calle de Sana Elena) donde la marea dejaba hetairas y melancólicos, sentimentales y casquivanas, mozos que despedían su soltería y beodos contumaces partidarios del ‘a casa nunca’. Lo que ocurría tras los encuentros, nunca por Rita propiciados, era cosa de la noche, del amor, y del Gijón del desarrollismo con el dinero fácil y el estraperlo".

Al homenaje que le rindieron en el restaurante Las Delicias en 2001 acudieron ciento cuarenta comensales en un acto en el que la homenajeada llegó a llorar de emoción, agasajada por los amigos que acudieron a aquel encuentro y recibiendo numerosas llamadas de otros que no pudieron estar. Aunque se fue de Gijón, siguió manteniendo el contacto con la ciudad.