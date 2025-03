"Voy a tocar todas las puertas para que consigamos tener más espacios"

La Asociación Belenista arranca un nuevo periodo. Tras más de 14 años con Plácida Novoa al frente, los socios de la entidad ratificaron ayer la presidencia de Elvira Suárez (Gijón, 1958), que tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA era la única candidata que presentó su candidatura. Suárez, vinculada al belenismo desde que era niña, se muestra "entusiasmada" y promete trabajar para lograr los objetivos "desde el primer minuto".

-¿Cómo afronta esta nueva etapa?

-Con ganas e ilusión. Siempre he estado cerca del mundo de los belenes. En mi casa siempre los he visto y en la de mi marido, José Ramón Martínez, también. Entonces, eso nos empujó a formar parte de la asociación. Creo que estoy preparada y confío en que vamos a sacar adelante los proyectos que tenemos. Llegamos con muchas ganas de trabajar y estamos abiertos a lo que nos propongan los ciudadanos de Gijón o cualquier entidad.

-¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de los belenistas?

-Uno de los grandes retos es conseguir un almacén. La sede que tenemos se nos queda muy pequeña, así que de una forma u otra hay que tenerlo. Habrá que ver si es con el apoyo del Ayuntamiento o de otras instituciones que nos cedan un local de forma temporal. Voy a tocar todas las puertas.

-¿Qué otros objetivos retos tiene en mente?

-Me gustaría que a corto plazo lográramos tener más patrocinadores. Y, cómo no, conseguir un mayor número de socios. Para eso creo que es clave estar en la Feria de Muestras y ya estamos hablando para preparar el stand. Sí que me queda pendiente hablar con los 12 miembros de la nueva junta para proponer al pregonero de este año, aunque ya hay personas pensadas.

-¿De qué otras maneras buscarán atraer a nuevos socios?

-La idea de esta junta directiva es hacer jornadas de puertas abiertas para que la gente conozca más el trabajo que realizamos. A día de hoy, tenemos doce solicitudes y espero que siga llamándonos mucha más gente. En cuanto a las personas jóvenes, lo que haremos será realizar visitas a colegios e intentaremos retomar el curso infantil que solíamos hacer.

-La pasada Navidad contaron con dos belenes monumentales.

-Sí, tenemos que sacar adelante los belenes monumentales. El del centro comercial Los Frenos ya está encargado. Va a tener una temática asturiana y creemos que gustará mucho. Y al regalo de la ruta de los belenes queremos darle una vuelta para que sea más atractivo.

-¿Qué significa esta asociación para usted?

-Es un lugar en el que me siento como en casa y quiero que todos se sientan de la misma forma. Lo primordial es vivir el belenismo, tener ilusión y aportar ganas de hacer cosas nuevas. Lo más bonito de los belenes es que enganchan. Puedes empezar haciendo uno pequeño, pero cuando ves cómo te ha quedado y la alegría que te genera, el año siguiente haces una escena más.

-Le pilla todo esto en la previa de Semana Santa, en la que participa como cofrade.

-Sí, formo parte de la Santa Vera Cruz y del Carmen. Intenté tener todo lo que necesitaba para preparar la junta directiva antes, ya que ahora también toca perfilar las procesiones. Tengo claro que va a ser una Semana Santa especial, ya que además de procesionar también honraré a la Asociación Belenista.

-¿Cómo valora el trabajo realizado por Plácida Novoa?

-Si pudiera poner una nota, le pondría un 10. A su lado aprendí a darle valor a cosas que muchas veces ni nos paramos a pensar. Y es una persona excepcional que tiene unos grandes valores humanos.

Suscríbete para seguir leyendo