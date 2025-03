Cerca de 40 locales promocionan los callos a la asturiana

Poner en valor un plato "poco reconocido", pero con mucho tirón en la región y la ciudad. Ese es el objetivo de las jornadas gastronómicas "Gijón a calladas", una cita que arrancó el pasado 14 de marzo y que se prolonga hasta el 30 de este mes con cerca de 40 locales de hostelería participantes. La iniciativa, que se engloba dentro de la serie de actuaciones de la marca "Gijón con gusto", no se trata de un concurso gastronómico al uso, sino de unas jornadas que tienen el objetivo de ir poco a poco dando más a conocer los callos a la asturiana, no solo en términos de sabor, sino también como elemento histórico. Por ello, las jornadas se acompañarán de una exposición en el paseo de Begoña donde se explicarán detalles de esta elaboración.

"Los callos son un plato que, pese a lo que pueda parecer, tienen mucha historia en Gijón", expresó ayer el presidente de Divertia, Oliver Suárez, en la presentación de "Gijón a calladas" en la sala de prensa del Ayuntamiento. "Hay referencias en la prensa local en el siglo XIX y se van a servir en la ciudad con mucho mimo", destacó el edil no adscrito, que estuvo acompañado durante su intervención por Vicente Fernández, de Nortegráfico, uno de los impulsores de "Gijón a calladas". Fernández detalló que el fin de la actividad es que "los callos se visibilicen en los establecimientos de forma clara como plato regional de gran relevancia e interés para el turista". "Buscamos que formen parte de las cartas de los restaurantes y que tengan el lugar que merecen en el contexto cultural y gastronómico de Asturias y de Gijón", remarcó.

En total, serán cerca de 40 establecimientos los que participarán en esta cita. Todos ellos lucirán el cartel de la campaña, que tiene como imagen al actor asturiano Alberto Fernández, al que se le ve, como no podía ser de otra forma, disfrutando de un buen plato de callos. "Los callos tienen mucha historia en Gijón y no han sido suficientemente reconocidos. Se preparan con las tres pes. Es decir, pequeños, picantes y pegañosos", describió el responsable de Nortegráfico. Para esta campaña, no hay un precio fijado para servir las raciones de callos en los restaurantes. La exposición de Begoña estará hasta el 30 de marzo.

"Gijón a calladas" es una nueva iniciativa de Gijón con Gusto, la campaña municipal para impulsar la gastronomía local que fue presentada en Fitur hace ya varias semanas. Oliver Suárez repasó las iniciativas que ya se han engarzado en torno a esta campaña, como la de la "Mar de Oricios" o los menús del Antroxu con Otea. "Es importante comentar que las iniciativas que se encuadran aquí deben vincularse con la historia, la idiosincrasia o las costumbres de Gijón. Recibimos peticiones de empresas que organizan acciones en la ciudad para incluirlas en la campaña y las valoramos mucho, pero no son tan diferenciales en cuanto a lo que se hace en otras ciudades", remarcó.

"Concejala negacionista"

Oliver Suárez quiso ayer responder a la concejala socialista Carmen Eva Pérez por sus críticas a las cuentas de cierre de la empresa municipal Divertia. "Dato mata a relato, nos encontramos ante la figura de la concejala negacionista, porque niega la realidad", indicó Suárez, que dio datos de asistencia al Jovellanos en los que el balance de 2024 es mejor que en 2023. "En cuanto a la otra crítica, que los patrocinios se asignan sin contrato público es como siempre se hizo y como se hace en toda España. Contratar a Bruce Springsteen o a Sabina no se hace con un pliego de condiciones. Me preocupa que la concejala-consejera, tras año y medio en Divertia, no se entere de cómo funcionan las cosas", zanjó.