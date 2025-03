Cierra provisionalmente Cantora Copas por los impagos de la inquilina

Llamativa intervención de la Policía Local en un establecimiento de hostelería muy conocido en la ciudad. Varios agentes de este cuerpo acudieron ayer al pub Cantora Copas, situado en la calle Paseo de San Lorenzo, para realizar un alzamiento del local por impagos de la actual inquilina al propietario del mismo. Según las fuentes consultadas, la actual arrendadora debía cerca de 20.000 euros al propietario. Los agentes encargados de realizar el desahucio accedieron también al interior del recinto, donde descubrieron varios colchones. La actuación se realizó sin mayores complicaciones. Además, un cerrajero se encargó de cambiar la cerradura del local que, al menos durante un tiempo, quedará cerrado. El Cantora Copas es uno de los locales más populares de la ciudad por su condición de bar karaoke y por sus actuaciones en vivo y en directo.

La labor de los agentes de la Policía Local se realizó sobre las once de la mañana. A esa hora, al menos cuatro policías se personaron en el local para realizar el alzamiento del mismo. El propietario del local estuvo con ellos, pero no así la inquilina del mismo que, según las fuentes consultadas, arrastraba importantes deudas. Dichas fuentes apuntan a que llegó a deber cerca de 20.000 euros. La labor de los policías se centró también en el interior del local. Los agentes pudieron realizar una inspección del mismo e hicieron un llamativo hallazgo. Encontraron una especie de habitáculos, bajo una escalera, que funcionaban a modo de almacén. Curiosamente, dentro de estos habitáculos también encontraron tres colchones apoyados en el suelo. No se pudo concretar qué función tenían dichos colchones en esta parte de tan conocido local de hostelería.

La actuación finalizó con el cambio de cerradura. Un cerrajero fue el encargado de cambiarla, en presencia del propietario del local. La inquilina, que lleva un tiempo al frente de este popular negocio, ni siquiera estuvo presente en la operación de los agentes de la Policía Local. Por ahora, el local ha quedado cerrado al público sin que haya una fecha que haya trascendido para su reapertura.

La actuación de los agentes de la Policía Local no pasó desapercibida en los círculos hosteleros de la ciudad ya que el Cantora Copas se trata de un local muy popular en la ciudad. No solo por ser karaoke sino porque en el mismo hay actuaciones en directo de rostros musicales muy populares en la ciudad, como es el caso de Víctor "el de Cimadevilla". El Cantora Copas, por otro lado, ha pasado por varias manos a lo largo de su historia. Antes de la pandemia también era un local muy popular entre personas de la tercera edad ya que se organizaban largas y divertidas sesiones de baile tanto de boleros como de sevillanas.