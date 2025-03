El deseo de atraer jóvenes cofrades

"Cuando me lo propusieron me puse nerviosa porque me parecía mucha responsabilidad, pero no tardé en decir que sí". Con estas palabras se expresa Leire Mallo Abad, la integrante de 12 años de la Cofradía del Niño del Remedio a la que sus compañeros han elegido para dar el pregón infantil y juvenil de la Semana Santa, que tendrá lugar el 30 de marzo, a las 18.00 horas, en la Colegiata de San Juan Bautista.

Leire Mallo, quien estudia sexto de Primaria en el colegio Cabueñes, asegura que ya tiene todo listo para esta cita en la que buscará conseguir "atraer a más niños a las cofradías". "Estoy muy agradecida de que hayan confiado en mí. Lo que he intentado es que en el texto aparezca resumido todo lo que hacemos en la cofradía a lo largo del curso y lo que significa para mí ser cofrade", explica Mallo, cuyo momento preferido de la fiesta cristiana es la procesión del Domingo de Ramos, en la que ha participado los últimos cuatro años.

El vínculo de Mallo con la cofradía comenzó cuando tenía 9 años, unos meses antes de hacer la comunión. "Una amiga me avisó y me dijo que era muy divertido y que se aprendía mucho", comenta esta niña, vecina del centro. Desde entonces , indica, ha tratado de estar presente en todas las iniciativas. "Lo que más me gusta de la cofradía es que no solo se resume en el Domingo de Ramos, sino que salir con el paso solo es el premio al resto del trabajo. Lo bonito es estar en los campamentos que organizan, por ejemplo", asevera Mallo, que define a la Cofradía del Niño del Remedio como "un lugar en el que aprender sobre Jesús junto a otras personas y en el que lo más importante es que todos nos llevemos bien".

En el pregón, Mallo contará con el apoyo del resto de sus compañeros, así como el de otros amigos. También estarán allí sus padres, María Eugenia Abad y Santiago Mallo, que se mudaron a Gijón cuando Leire apenas tenía dos meses. "Va a ser un día especial. Ya está recibiendo muchos mensajes de ánimo", comenta Abad, que ensalza la constancia de su hija. "Es muy participativa. Le gusta poner su granito de arena en todo lo que puede", subraya.

De acuerdo con sus palabras se muestra el coordinador de la cofradía, Miguel Fernández-Peña. "Es una niña que pone mucha ilusión. Va a transmitir muy bien el significado de ser cofrade", incide.

El de Leire Mallo será el segundo pregón infantil y juvenil de la historia de la Semana Santa gijonesa. El año pasado, la protagonista fue Elena Martín, que será la encargada de presentar a Mallo. Para terminar el acto habrá un concierto a cargo de la agrupación musical de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores de Avilés.

Procesión de San José

Esta tarde se realizará la procesión solemne de San José, impulsada por la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Gijón. El recorrido comienza en San José, a las 20.00, tras la misa. Pasará por Álvarez Garaya, la plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Pedro Duro.

