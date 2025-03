Estación intermodal en Moreda, Solarón con más verde que pisos y vías para el metrotrén: el convenio (tercero y ¿definitivo?) que reconduce el plan de vías

"Proyecto, plazos, inversión". Esa son las tres palabras que se leían en la pancarta con la que la Federación de Asociaciones Vecinales salía a la calle en 2015 para exigir que, de una vez por todas, se hiciera realidad el plan de vías en cuanto a la construcción de la estación intermodal y, con ello, la posibilidad de poner en marcha el metrotrén y de generar una trama urbana que cosiera el roto entre barrios creado por las vías de ferrocarril. Ese plan de vías del que iba a salir una nueva imagen urbana de Gijón y una nueva forma de moverse por la ciudad y más allá de ella. Nada de eso hay todavía.

Así que la pancarta ha ido ajándose con el paso de los años, pero lo escrito en ello se mantiene. En mayo de 2024 el consejo de administración de Gijón al Norte aprobaba el anteproyecto de la nueva estación y su entorno que traía bajo el brazo el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. La esperanza de los gijoneses es que en el consejo anunciado para finales de este mes haya una respuesta más clara a esas peticiones de proyecto, plazo e inversión. Una respuesta que pueda leerse negro sobre blanco en un convenio entre los tres socios de Gijón al Norte: Principado y Ayuntamiento de Gijón con el 25% del capital social cada uno y el Ministerio junto a las sociedades ferroviarias que tienen el otro 50%.

Será el tercer convenio del plan de vías gijonés. El primer está fechada en septiembre de 2002, lleva las firmas de Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, Vicente Álvarez Areces como presidente del Principado y Paz Fernández Felgueroso como alcaldesa de Gijón y tiene como antecedente el metrotrén presentado por Cascos en 2000. De lo acordado en aquel convenio solo ha perdurado la existencia de la sociedad Gijón al Norte, que se constituía para "facilitar la coordinación de las actuaciones correspondiente a la ordenación ferroviaria del entorno de las estaciones actuales de Jovellanos y El Humedal y promover la transformación urbanística derivada de estas obras".

En aquel primer convenio la ubicación de la futura estación intermodal se concretaba en El Humedal, algo que pasó a mejor vida ya en 2006 cuando Fomento decidió reubicarla en Moreda. Menos tiempo incluso tardó en quedar desfasado el presupuesto previsto para la obra: 112,5 millones de los que 66, 2 los pagaba Gijón al Norte, 39 iban directos del Ministerio de Fomento al túnel del metrotrén y 7,2 eran el coste para las arcas del Principado de la estación de autobuses. Gijón al Norte podría financiar esa parte con los ingresos obtenidos por la venta de las parcelas liberadas de vías y estaciones a constructores para edificar.

No hay vendido ni un metro cuadrado de suelo, las altas torres del plan especial diseñado por Jerónimo Junquera llevan tiempo en el olvido y la nueva apuesta por consolidar el Solarón como zona verde obliga a reducir la edificabilidad prevista en la zona. ¿Cuanto? Otra pregunta que espera respuesta en el próximo consejo de administración.

Un protocolo con mascarilla

El convenio que ahora mismo está en vigor, aunque totalmente desfasado, se firmó en mayo de 2019 con el ahora denostado José Luis Ábalos como ministro de Fomento y con las firmas del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra y la alcaldesa Carmen Moriyón, en representación del Principado y el Ayuntamiento. El convenio coloca la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril y compromete 814,2 millones de euros: 313 para la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes y algo más de 500 para la operación del plan de vías. La factura directa para la sociedad Gijón al Norte ya se elevaba a 360 millones.

Colocar la estación en Moreda y actualizar las cifras y su reparto entre los socios deben ser los elementos centrales de este nuevo convenio que con tanto interés se espera. Y es que, aunque la experiencia es larga en cuanto a documentos firmados y no ejecutados lo cierto es que tener ese convenio es vital para seguir adelante.

Tanto que en el protocolo firmado en 2022 –con la ministra Raquel Sánchez, el presidente Adrián Barbón y la alcaldesa Ana González saludándose con mascarilla– para no dejar en el limbo el plan de vías gijonés tras el nuevo cambio de ubicación de la intermodal a Moreda se estipula que el proyecto de estación no se aprobará hasta que no se suscriba el convenio que sustituya al de mayo de 2019. Gijón quiere ver ya ese nuevo convenio del plan de vías. ¿A la tercera será la vencida tras un cuarto de siglo de idas y venidas? n

