Habla la cantaora Soleá Morente, que llega a Gijón: "La música me ayudó a soportar la ausencia dolorosa de mi padre"

Soleá Morente actúa este viernes a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos. La hija del cantaor Enrique Morente hará un recorrido por su discografía.

-¿Sigue existiendo esa losa de que al flamenco le cuesta conquistar al público del Norte o lo ve ya un debate de otra época?

-Hemos avanzado muchísimo. El flamenco está ahora mismo en la cúspide de la actualidad musical, en un momento maravilloso, mágico y muy fértil. Es una parte muy potente de nuestra cultura y cada vez más nos vamos dando cuenta de las posibilidades que nos ofrece. El flamenco es bien acogido y entendido en cualquier parte del país al que voy. Por suerte es una idea que se va a quedando atrás.

-¿Por qué considera que vive un gran momento el flamenco?

-Es una cultura muy rica, lo que representa es la cultura del pueblo, por tanto su literatura y expresión musical llega a todo el mundo. Como filóloga estudié la literatura popular andaluza y ahí se encierra toda la historia del ser humano. El flamenco cuenta desde que uno nace, va creciendo, empieza a trabajar en el campo o la mina, las fátigas de la vida o cuando uno se enamora. El flamenco une lo brillante y las fatigas de la vida.

-En sus discos ha fusionado de todo, música electrónica con rock, pop, rumba o flamenco. ¿Falta más valentía o afán de investigar en la música?

-Ahora mismo creo que está a la orden del día y lo que hace unos años se considera algo especial el experimento o necesidad de mezclar tradición con varguandia y actualidad, ahora se ha insturado como algo más natural, casi como una tadición. En lo que se me puede escuchar a mí, no es una necesidad de crear un espacio donde convivan raíz o futuro. En mi caso esta circunstancia se debe a mi búsqueda de crear un espacio propio, que no lo hubiese obtenido solo con el pop o el indie. Esa experimentación me permitió encontrar sonidos únicos y una forma propia de expresarme.

-¿Cómo será su concierto en el Jovellanos?

-Voy acompañada a dos guitarras, la flamenca del granadino Rubén Campos, que es increíble. Y en la eléctrica, bajo y teclado a Gonzalo Navarro, que es un artista onubense, que lo conocí en un musical hace año y medio, porque estaba trabajando mi hermana, y tiene esa circunstancia de dominar lo tradicional con la electrónica y la tecnológica. En el concierto haré un recorrido con mis diferentes proyectos discográficos.

-¿Algún artista asturiano con el que le gustaría compartir escenario?

-Tengo una amiga querida, casi como una hermana, con la que he trabajado codo a codo, Lorena Álvarez, y me encantaría tocar con ella.

-¿La etiqueta de hija de Enrique Morente es algo que le cansa o le perjudica a veces?

-No es una tarea fácil, porque supone estar a la altura de un genio, que aparece una vez cada mucho tiempo. Al principio fue difícil, se acababa de marchar, y me dediqué un poco también a la música para superar ese duelo tan terrible y esa ausencia tan dolorosa. No diría que es un peso, sino una suerte de la vida. Pero sí me supone un respeto sagrado. Me dedico y acerco a la música cada día pensando en mi padre, intentando hacerlo lo mejor posible. Doy gracias al universo y a Dios por haberme dado la oportunidad de tener un padre tan bueno y genial.

-¿Qué aprendió de su padre?

-Cada día era una lección sin saberlo. Me di cuenta con el paso del tiempo. Pero hay una frase que me encanta de él, que decía, "en mi hambre mandó yo". Era una persona con una dignidad y un sentido de la dignidad muy alto. Tener un padre con esos principios es un ejemplo que me ha valido muchísimo. He intentado mantenerme siempre muy fiel a su forma de pensar.