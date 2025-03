Horas de tensión en La Camocha, tomada por la Guardia Civil: se atrincheró tras herir a un taxista con una navaja

Se montó en un taxi en Jove para ir a La Camocha, trató de atracar al conductor al que llegó a cortar en el cuello y en la mano con una navaja y fue detenido horas después tras atrincherarse en una vivienda del antiguo poblado minero. La Guardia Civil arrestó ayer a un hombre como supuesto autor de un robo a un taxista gijonés tras un enorme despliegue de más de una docena de agentes y varias patrullas. La Benemérita tuvo que tomar la manzana de viviendas que hay detrás del edificio del antiguo cine, en la plaza del mercado municipal, cortando todos los accesos y acordonando la zona. La salida del detenido en un todoterreno se realizó entre grandes medidas de seguridad para evitar que los allegados que supuestamente cobijaron al detenido se enfrentaran a los vecinos. El taxista pudo evitar el atraco agarrando la navaja con su mano y saliendo del coche pidiendo ayuda. "El susto ha sido tremendo", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA.

Según concretó la víctima, el detenido solicitó sus servicios cuando se encontraba en Jove, cerca de la zona ya de El Musel. El hombre se montó en el coche sobre las cinco y media y según relató el afectado pidió que le llevara a La Camocha. "No me gustaba nada la pinta que tenía", comentó el taxista, que aún así cumplió con su labor. Lleva seis años en el sector del taxi. Cuando se encontraban cerca de la rotonda de El Llano, el arrestado, que iba hablando por teléfono, le pidió que le llevara a Lugo de Llanera a lo que el taxista le respondió que para hacer ese viaje tendría que pagar antes. A este trato se negó el detenido, que reclamó que le llevara al destino inicial. Es decir, a La Camocha.

Así fue el espectacular operativo de la Guardia Civil en La Camocha, Gijon (en imágenes) / Ángel González

Fue entrando en el poblado cuando la cosa se complicó. "Me tuvo un rato dando vueltas y le dije que si seguíamos me iba a tener que enseñar que llevaba dinero", expresó el taxista, que intuyó que algo iba mal. El conductor se dirigió entonces hacia la calle K "Posteadores" al ver que el lugar estaba concurrido. "Pensé que ahí no se atrevería a hacerme nada", añadió. No fue así porque en ese momento el cliente le sacó una navaja "fina de unos diez centímetros" y se la puso en el cuello para "quitarle la cartera". El taxista agarró con un brazo la mano del agresor y con el otro abrió la puerta para salir corriendo a pedir ayuda. El agresor se fue también a la carrera.

El taxista fue atendido en la calle J "Vagonero" por una ambulancia. Tenía una herida en el cuello y un corte en la mano. Había pedido ayuda y varios taxistas acudieron a socorrerle. Mientras, se alertó a la Guardia Civil que inició un operativo para dar con el responsable. Varias patrullas peinaron el poblado hasta lograr dar con una pista que llevara al lugar donde se ocultaba el agresor. Las exhaustivas pesquisas de la Benemérita dieron sus frutos y se supo que el implicado se encontraba en una vivienda detrás del antiguo cine.

Un servicio de Jove a Vega

Se formó entonces un importante operativo para acordonar toda la zona. A dicho edificio, se accede desde la plaza donde se encuentra el mercado municipal, pero también hay entrada por la calle del Río. Ambas salidas quedaron taponadas por todoterrenos. Los agentes pudieron entrar a la vivienda. Desde fuera, se les vio cómo inspeccionaban el lugar con linternas.

Tras varias horas, sobre la nueve de la noche, pudieron detener al implicado. Fue introducido en un coche, dentro del callejón tras el cine, para evitar complicaciones. El lugar, muy concurrido al haber varios bares abiertos (algunos camareros sacaban pinchos a los curiosos) comenzó a caldearse. Algunos de los residentes recordaron incidentes pasados. Tras la detención, la Guardia Civil tuvo que separar a algunos vecinos de los residentes de la casa donde se ocultó el detenido para evitar que se llegara a las manos. Tras acabar el operativo, hubo más cruces de palabras y se alertó de nuevo a la Guardia Civil.