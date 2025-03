María Gómez Lara: "Veo el mundo a través de la poesía"

"La poesía nos ayuda a ver el mundo como si fuese la primera vez, a volver a sorprendernos", reivindicaba ayer la poeta colombiana María Gómez Lara, autora de la obra "Don Quijote a voces", en torno a la que mantuvo, en el marco del Poex, una conversación con Vicente Duque. El escenario fue la Biblioteca Cervantina de la Escuela de Comercio de Gijón. Difícilmente había uno más apropiado.

"Es una de las voces más prestigiosas en el ámbito de la lírica hispana", ensalzaba Vicente Duque, que introdujo la figura de María Gómez Lara. Esta leyó varios poemas de "Don Quijote a voces", libro en el que, precisamente, pone voz, mediante monólogos, a los personajes del clásico de Miguel de Cervantes. Y con tinte feminista al otorgar la libertad de expresarse a Dulcinea del Toboso o la pastora Marcela. "Es una obra irreverente", sostuvo la escritora colombiana, que se abrió en canal. "Lo que más me importa en la vida es la poesía, no me imagino quién sería yo sin ella", ponderó.

El recital incluyó la lectura de poemas como "Marcela desamorada", "El escrutinio de la biblioteca" o "Don Quijote caído". María Gómez Lara, que hoy protagonizará una sesión de Aula Poex en un centro educativo gijonés, también ensalzó el actual panorama poético. "Se están haciendo cosas muy interesantes", declaró la colombiana, que recalcó la "diversidad" de propuestas. "No diría que la poesía española tiende a esto o lo otro, lo bueno es que hay diferentes proyectos", manifestó.

"La literatura nos libera de las jaulas metafóricas de la vida", aseguró María Gómez Lara, a quien la poesía le brinda la oportunidad de "fijarse en el mundo de otra forma". "Lo veo a través de la poesía, es la compañía del lenguaje", afirmó la autora, que asimismo aludió a la escena poética femenina. "Nosotras siempre estuvimos ahí, aunque antes no nos escuchaban", aseveró Gómez Lara, que, en ese sentido, señaló que "ahora tenemos mejores condiciones para poder publicar y escribir". "Se oyen más las voces de las mujeres, aunque todavía falta por avanzar", comentó la poeta, conectando con esas voces que quiso sacar a la palestra en su trabajo a partir de "Don Quijote". También reivindicó que, en libros de creación, se pueden hacer "saltos interpretativos".

El programa del Poex se completó ayer con un encuentro en Toma 3 con Ramón Caride e Inaciu Galán, que hablaron sobre "Diacrónica"; en Toma 3 también estuvieron Miguel Rodríguez Monteavaro y Pablo Texón, mientras que, en el Antiguo Instituto, Amanda Sorokin y Natalia Cueto Vallverdú charlaron sobre "De revolutionibus".