Gijón arropa a San José, "el santo más popular", en su primera salida: "No esperábamos tanta gente y estamos encantados"

Gijón tuvo ayer por primera vez la oportunidad de mostrar su devoción por San José por las calles de la ciudad. Y no la desaprovechó. Numerosos fieles se dieron cita por la tarde en la iglesia de San José, desde donde tras la misa partió una nueva procesión impulsada por la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Sus integrantes estuvieron acompañados de los miembros de las otras entidades, que tampoco quisieron perderse una cita llamada a convertirse en una tradición. "Hay mucha devoción en esta parroquia. A todos nos sorprendía que nunca hubiera salido", señaló el hermano mayor de la cofradía del Carmen, Álvaro Fernández. "Para ser la primera vez, ha sido impresionante. No esperábamos tanta gente y estamos encantados", añadió.

El reloj marcaba las 19.30 horas cuando el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, se dirigió a todos los presentes en el interior de la parroquia, abarrotada de feligreses. "San José es el santo más importante y, a la vez, el más sencillo y popular", subrayó Gómez Cuesta, que señaló que "la iglesia está en un bajo nivel y es el momento de recuperar la esperanza".

La novedad estaba todavía por llegar. Al término de la eucaristía, los fieles se postraron frente a la entrada de San José para ver el inicio de la procesión. La gran protagonista era una imagen realizada por Félix Granda Buylla en los años 50. No se trata de la principal que está dentro del templo, ya que no pudo ser bajada por su excesivo tamaño y peso. Eso no resultó, ni por asomo, un inconveniente para que esta procesión conquistara a los gijoneses desde el inicio.

"El año que viene ampliaremos el recorrido"

Ocho miembros salieron de la iglesia porteando el paso. Lilium y hortensias blancas, las flores que había encargado el religioso de San José, Fernando Llenín, adornaban la imagen. De fondo sonaba la agrupación musical ovetense Sagrado Corazón de Jesús. "Está siendo un éxito. Es muy bonito poder celebrar el Día del Padre de esta forma", comentó Olga Riesgo, una vecina de El Natahoyo.

Al frente de la comitiva se encontraban las cofradías de Gloria de la ciudad. Les seguían las hermandades penitenciales, que precedían a su vez a los de la del Carmen. Cada entidad lucía sus respectivos banderines y estandartes. El itinerario de la primera procesión por San José en Gijón no fue especialmente extenso. Duró alrededor de 45 minutos.

En ese tiempo, los cofrades recorrieron Álvarez Garaya, y desde la plaza del Carmen encararon Felipe Menéndez. Después, tras pasar por la calle del Carmen y Pedro Duro, regresaron a la parroquia de San José. "Se ha decidido que va a salir siempre. El año que viene ampliaremos el trayecto", aseguró Fernández, que para culminar esta jornada histórica disfrutó de un brindis junto al resto de los participantes. Gijón estrenó por todo lo alto una procesión que ya protagonizará cada Día de San José.

Suscríbete para seguir leyendo