Acepta cuatro años de cárcel por violar a una joven sometida químicamente en un festival en Gijón

De enfrentarse a penas que iban de los siete y los ocho años de cárcel a reconocer los hechos y aceptar una condena de prisión de cuatro años y una orden de expulsión del país. Un venezolano nacido en 1996 se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial para reconocer que violó a una joven, que había bebido y que fue sometida químicamente, en el verano del 2022 durante un festival celebrado en el recinto ferial "Luis Adaro". Este caso, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, quedó de esta forma visto para sentencia.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 11 de julio en el recinto ferial. La víctima había viajado a Gijón en coche junto a varios amigos para acudir a un festival que se celebrara en esos momentos en "Luis Adaro". La chica se había quedado sola en el lugar ya que sus amigos se fueron marchando y ella había decidido quedarse porque uno de los miembros del equipo de seguridad del evento era amigo suyo y podría regresar con él a casa. Los hechos se precipitaron sobre las dos y media de la madrugada, cuando la chica estaba ya sola bailando. El procesado, que no conocía de nada a su víctima, se acercó a ella e inició una conversación que se prolongó varios minutos.

Poco después, tal y como recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, el procesado "con el ánimo de satisfacer su deseo sexual" la llevó a un lugar apartado y perpetró la agresión. Se aprovechó de que ella tenía sus capacidades intelectivas y volitivas alteradas y de que no era consciente de sus actos ni tampoco podía ofrecer ningún tipo de resistencia. Esto es así porque la joven había tomado varias copas de forma voluntaria, pero después se descubrió que había dado positivo en el consumo de benzodiacepinas, unos medicamentos que tienen usos como droga por sus efectos sedantes. El Fiscal explica en su escrito que no consta cómo llegó esta sustancia al organismo de la joven. Ella, en su denuncia, contó en su momento que no las había tomado de forma consciente.

Al final, la joven fue localizada por su amigo, el que era miembro del personal de seguridad del festival. El procesado fue sorprendido por este hombre en pleno acto. La víctima planteó su denuncia por lo sucedido y se inició entonces una investigación policial que derivó en la instrucción del caso. Un caso que ayer se dio por concluido con la celebración de la vista oral en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón. La vista, que fue a puerta cerrada, fue muy breve. El acusado tan solo se sentó delante de los magistrados para reconocer los hechos y asumir su condena de cuatro años.