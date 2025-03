El consejero de Ciencia carga contra Pumariega por la Europea

"¡Madre mía lo que hay que leer! Cuando alguien critica, tiene que hacerlo con conocimiento de causa. Y una de dos: o la vicealcaldesa de Gijón no sabe lo que se trae entre manos o quiere desinformar de forma interesada. Y no sé qué opción es peor". Aunque de baja médica tras la operación en la que se le extirpó un tumor, el consejero de Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, aprovechó sus redes sociales para afear de esta manera las declaraciones en las que la concejala popular Ángela Pumariega culpaba al Principado de poner trabas a la implantación en Gijón de la Universidad Europea. Entre otras muchas cosas, Pumariega criticó que el Principado vaya a basar su decisión final en el informe que presente la Conferencia General de Política Universitaria. Un informe que legalmente no es vinculante.

"Hemos informado el expediente de la Universidad Europea pensando en que debía contribuir a la calidad del sistema de Educación Superior asturiano. Y sí, siempre hemos considerado fundamental tener el marchamo de un informe positivo de la Conferencia General de Política Universitaria, y así lo hemos trabajado con la Universidad Europea. Universidad a la que supongo no le habrá hecho ninguna gracia leer tan desafortunadas declaraciones", explicaba Sánchez en su reacción a las palabras que pronunció Ángela Pumariega al hilo de una intervención sobre este asunto de Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, que habló en sede parlamentaria en sustitución de Sánchez.