Juan Francisco Casas acerca sus retratos a bolígrafo a la Galería Llamazares

El artista Juan Francisco Casas presenta esta tarde en la Galería Llamzares de Gijón la muestra "(Noli) Me Tangere", en la que sitúa a las mujeres profesionales del mundo del arte en la poderosa iconografía de "La Maddalena". "Se trata de una serie de retratos a bolígrafo, una técnica que lleva usando mucho tiempo mi sello, en la que aparecen mujeres que tienen que ver con el mundo del arte, como artistas, galeristas o músicas, que están retratadas de manera más o menos literal, un poco imitando a la iconografía de ‘La Maddalena’", comenta el artista. Serán unos 40 dibujos los que podrá apreciar el público en esta exposición, que se alargará hasta el próximo 1 de mayo. "Se aborda una figura que se ha recuperado como un icono feminista. Es un personaje muy peculiar en el arte y religión", cuenta.

El artista resalta además la técnica que utiliza, de dibujo con bolígrafo. "Tiene esa cosa cotidiana, de que lo tenemos todo en la mano. Es una herramienta que no está pesando para eso, está para dibujar. Genera esa irrupción en la mente del espectador, pero me interesaba esa cosa de la cotidianidad", comenta. "Cuando hago fotos, son improvisadas, hay mucho diálogo. No hay un estudio fotográfico, me gustaba mucho la cotidianidad de imágenes, de mi entorno o amigos. No pago a modelos, me gustaba que se enlazara con la cotidianidad del bolígrafo", amplió.