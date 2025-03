Luis Pascual será reelegido presidente del Ateneo Obrero de Gijón: "La entidad goza de buena salud, reúne a diferentes sensibilidades"

El Ateneo Obrero de Gijón celebrará el próximo lunes a las 19.00 horas, en la Escuela Comercio, una doble junta, ordinaria y extraordinaria, cuya segunda parte servirá para renovar la directiva. Luis Pascual, que lleva 25 años al frente de la entidad sociocultural gijonesa, repetirá otros tres años más al frente, al ser la única candidatura prevista.

¿Por qué decide continuar?

Me siento muy a gusto y orgulloso representando a una entidad de la tradición y el presente del Ateneo Obrero, y eso me satisface y me anima a seguir. Pero es cierto que no se percibe que exista interés en alguna persona para coger un poco las riendas. Sí que hay gente capacitada en la masa social, pero es cierto que es complicado disponer del tiempo necesario. Por esos dos motivos quiero seguir otro periodo más.

¿En qué momento se encuentra la entidad?

Gozamos de buena salud. Estamos muy estabilizados, saneados económicamente. La masa social es importante, somos unos 300 socios. Es una cifra reseñable para el movimiento ciudadano actual. El Ateneo Obrero tiene una trayectoria cultural establecida, un rumbo definido, una serie de programas que se renuevan todos los años. Hay un futuro asegurado. Además tenemos secciones que están funcionando muy bien, y que tenemos el objetivo de seguir fortaleciendo, como son las de ajedrez, audiovisuales, educación, memoria democrática y ciencia, que es la más joven, con dos años.

¿Por qué es necesario el Ateneo Obrero y qué peso tiene en la ciudad?

La entidad nació para cumplir un objetivo, que era moverse por unos cauces y cubrir unas disposiciones que no cubrían las instituciones públicas. Eso permaneció en el tiempo y sigue siendo un elemento diferenciador de Gijón respecto a otras ciudades. Nos anima a seguir pensando que las iniciativas ciudadanas tienen peso. El Ateneo Obrero de Gijón une a personas con tenemos visión progresista y de futuro en la ciudad, pero también diferentes sensibilidades y matices. Esos puntos básicos son comunes y permiten que tengamos esos visos de continuidad.

¿Atraer a gente joven sigue siendo su mayor reto? ¿Qué más metas se plantean?

La regeneración de edades y savia nueva es algo recurrente y que siempre tenemos ahí. Es cierto que somos sociedades en las que, a medida que va pasando el tiempo, cada vez hay menos gente joven. Ahora los jóvenes también se mueven por otros cauces y quizás no encuentran representación en entidades como la nuestra, y existe ahí una brecha generacional, que para muchos es difícil de solucionar. No hay un temor excesivo en ese sentido al futuro.

Fueron una de las entidades que lanzaron la petición de que la futura Filmoteca de Asturias esté en Gijón. ¿Mantienen su confianza en que se logrará?

Soy optimista en que llegará. Depende del Principado, no tenemos información. Pero espero que la Filmoteca de Asturias sea una realidad pronto y acabe en Gijón.