Las pioneras del deporte asturiano, "un espejo y un grito de justicia", se reivindican en el estreno del documental "Invencibles"

El paraninfo de la Laboral acogió ayer el preestreno del documental "Invencibles: Las historias ocultas de las mujeres en el deporte asturiano", que recaba testimonios de 30 deportistas asturianas. El documental está enmarcado en la agenda de actos por el 8M de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de Gimena Llamedo, que estuvo presente en el preestreno. "Desde los primeros minutos", declaró la Vicepresidenta del Principado, "emociona porque no es un simple documental, es un espejo donde muchas mujeres podrán verse reflejadas". Llamedo añadió que la cinta es "un homenaje a todas aquellas que nunca se rindieron y un grito de justicia para las que han luchado para hacerse un hueco en el mundo del deporte y en muchas ocasiones han sido invisibilizadas".

La boxeadora Laura Fuertes, la jugadora del Telecable Gijón de hockey Sara Lolo y la surfista invidente Carmen López son tres de las protagonistas del reportaje. Ayer compartieron algunas de sus experiencias lidiando con el machismo y con el reconocimiento que, poco a poco, van obteniendo. "Se ha visto un gran crecimiento gracias a algunas de las referentes que han salido a la palestra; las niñas empiezan a atreverse y a perseguir sus sueños. Se les ha abierto la puerta en donde hace diez años se les limitaba el acceso", explicó Sara Lolo.

Por su parte, Laura Fuertes compartió el reto que supuso practicar boxeo siendo mujer. "Nosotras siempre tenemos que demostrar más. En mi caso no había equipo femenino hasta 2017, cuando se decidió crearlo. Es muy importante que federaciones y entidades apuesten por el deporte femenino y a largo plazo". Pero si alguien sabe de retos esa es Carmen López, primera surfista invidente de España y campeona del mundo que, no obstante, no se ha librado de los comentarios negativos. "Cuando empecé, que ya había ganado el mundial, yendo con mi entrenador Lucas por la playa de Somo un surfista amigo suyo le paró y le dijo: ‘No sabía que ahora te dedicases a la caridad’. Se enfadó mucho más que yo y ver que a él le sentaba peor me dio muchas esperanzas, ya que al igual que ves la ignorancia de las personas, también ves el cariño y el respeto de otras". Lección de vida y grito de justicia. ◼