Pasamontañas, cirios y la Santina "Queervadonga": las transfeministas responden a la denuncia de católicos por lo que hicieron en el 8M

Con una cuidada escenografía, donde no faltaron los pasamontañas negros y de color rosas, los cirios morados, ni tampoco la mismísima Santina "Queervadonga". La asociación transfeminista Ama Asturias respondió esta mañana a la denuncia penal que les cayó desde organizaciones católicas por pasear la imagen de La Santina durante la manifestación del 8M en el Día Internacional de la Mujer. Una imagen, que recordó a las de las procesiones de la Semana Santa, que fue objeto mucha polémica. Una polémica que ahora sigue porque la asociación responsable de la misma ha anunciado un calendario de actos, aún por concretar, para ofrecer batalla a la lucha que se encamina en los tribunales. "A Abogados Cristianos, Vox y la Hermandad de Estudiantes no les molesta la Santina, sino que no queramos vivir como en el Franquismo pidiendo permiso a los maridos para abrir una cuenta bancaria", afirmaron.

La rueda de prensa, que fue de lo más llamativa, tuvo lugar esta mañana en "Les Cigarreres", un local hostelero situado en la calle Eladio Carreño de Gijón. En el mismo, varias personas, a modo de apoyo en un mitin, se pusieron tras una mesa donde estaba la Santina "Queervadonga" con la bandara arcoiris. De pronto, de un almacén salieron dos encapuchadas y un encapuchado que fueron los encargados de leer el manifiesto de respuesta a las denuncias tramitadas por Abogados Cristianos y por la Hermandad de Estudiantes. "Consideramos que el feminismo es la mejor herramienta contra el fascismo de los Trumps, Putins y Mileis de turno", indicaron.

La entidad cargó contra las denuncias de las organizaciones católicas. "La Santina es un símbolo importante para Asturies que va más allá de credos y religiones y su aparición en la manifestación del 8M da cuenta de lo popular y transversal que es el feminismo en la sociedad", aseguraron en un comunicado leído en viva voz. "Respetamos las creencias personales de todo el mundo y remarcamos la condición antifascista, transfemninista de la Santina porque defiende la igualdad y los derechos de todas las personas, también de las mujeres, de las personas LGTBIQ+ y de las personas trans", añadieron.

La Santina Queervadonga / Ángel González

"A ellos lo que realmente les ofende es que las mujeres salgamos a la calle a reivindicar nuestros derechos. A nosotras nos ofenden las violencias machistas, las dificultades para acceder a la vivienda, el paro juvenil y el cambio climático", dijeron. Además, recordaron otras denuncias que han partido de los mismos colectivos hacia personas famosas como es el caso del humorista salmantino Héctor de Miguel (el cómico anteriormente conocido como "Quequé"), a Lala Chus en las Campanadasa, a Mr. Jagger (un youtuber), a Pablo Echenique o a muchos ayuntamientos por poner la bandera arcoíris. "Los tribunales no están para colapsarlos con denuncias absurdas", dijeron.

La asociación lo que reclamó fue la reforma del Código Penal para evitar que estas denuncias puedan ser admitidas a trámite. Además, anunciaron que en los próximos días darán a conocer una serie de actos "que conformarán una campaña de solidaridad". Llevará el título de "Ama Asturies, Odia el Fascismo".