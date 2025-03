El plan de renovación del arbolado de Gijón arranca en estos dos lugares emblemáticos

Acción policial que ponga coto al vandalismo que sufre de manera continuada la fuente de Isabel II es la única solución que ve factible la concejalía de Medio Ambiente para poder tener en buen estado esa pieza del patrimonio local y su entorno verde. Así de claro fue ayer en comisión el concejal del área, Rodrigo Pintueles, en su respuesta al ruego del PSOE pidiendo reparaciones. Pintueles explicó que el problema no es la falta de mantenimiento o limpieza. "El problema es que sufre unos niveles de vandalismo sin precedentes en los parques y zonas verdes del concejo, que lamentablemente no son escasos", indicó el concejal popular que sumó al robo habitual del mobiliario y las pintadas acciones tan llamativas como "mesas cortadas con motosierras, barbacoas hechas pedazos a machetazos o un árbol talado". Ante esta situación, y aunque manteniendo las labores de recogida de basura, siega y mantenimiento ordinario, se ha optado por no renovar el mobiliario "al ser un desperdicio de recursos".

También informó Pintueles en comisión, a preguntas de Podemos, por el proceso de búsqueda de una ubicación para el futuro albergue de animales. Búsqueda que se mantiene tras haberse desestimado ya seis parcelas municipales que se habían localizado en Lloreda, Somonte y Muniello (entre Veriña y Poago) y aparcado la posibilidad de llevar la instalación al entorno del Monte Deva al no encontrar ninguna finca que cumpliera con todos los requisitos que se ha fijado la concejalía: que sea municipal, de entre 3.500 y 5.000 metros cuadrados, accesible en transporte público, en un espacio soleado y cumpla los condicionantes legales y técnicos que se exigen para estas instalaciones. "Seguimos buscando, el compromiso es firme", dijo.