Monchu García revalida el liderazgo del PSOE en Gijón: "Vamos a por la Alcaldía"

Monchu García continuará como secretario general del PSOE de Gijón tras lograr el apoyo mayoritario de la militancia en unas votaciones que concluyeron ayer con 502 votos a su favor, un 68 %, mientras que su contrincante, Fran López, obtuvo 229, un 31 %. Un total de 737 afiliados tomaron parte de un proceso al que estaban llamados 1.197 (participó un 61,6 % del censo) y tras el que García se mostró "convencido" de que la agrupación socialista alcanzará la Alcaldía en 2027. "Estoy seguro de que vamos a ganar", subrayó.

El revalidado secretario general destacó el "altísimo nivel de participación". En ese sentido, remarcó el objetivo de "devolver la ilusión" a Gijón. Sobre la jornada, que arrancó por la mañana con las intervenciones de los dos candidatos, incidió García en que la organización "sale fortalecida" y otorgó normalidad a las "chispillas" surgidas en la antesala de la cita, "difíciles de controlar", en alusión al intento infructuoso de vertebrar una lista de consenso. "Lo vivimos con pasión porque nos importa el partido", aseveró Monchu García.

LNE

Insistió el elegido secretario que "el poder a nivel orgánico no es un objetivo, sino una herramienta para la transformación social", antes de cargar contra el gobierno local, que "se basa en la mentira para llegar y quedarse, sin resultados tangibles". "Que alguien me diga algo en esta ciudad que lleve un sello que no sea del PSOE", reivindicó García. Sobre el futuro de la agrupación y la posibilidad de impulsar una lista única, Monchu García le dio "naturalidad a los procesos internos" y aseguró que "me gustan las primarias y las elecciones". "Alguien de esta organización dirigirá el futuro de Gijón en 2027", garantizó.

No solo el vencedor de los comicios recibió una ovación de los militantes. También Fran López, representante del sector crítico, que señaló que "la militancia ha decidido y siempre es sabia", antes de fundirse en un abrazo con su ayer contrincante. López ponderó lo "fluido y respetuoso" del debate y encomió el "trabajo impresionante" de su equipo. "Gracias a la gente que confió en nuestro proyecto", declaró Fran López, que ensalzó que "los socialistas estamos unidos". "Esta agrupación vamos a dar ejemplo y a parar la ola fascista que campa por nuestras calles", manifestó.

Huerga llama a la unidad

Cinco votos en blanco y uno nulo completaron las 740 papeletas contabilizadas tras una intensa jornada en la que también intervino Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA). "Nuestro reto compartido es recuperar Gijón, que vuelva a ser un motor para Asturias, una ciudad moderna", sostuvo Fernández Huerga, que afeó la proliferación de iniciativas privadas. "Se les pone una alfombra roja", lamentó el socialista, que abogó por una política social "que no deje a nadie atrás". Sobre la asamblea congresual, Fernández Huerga aseguró que "uno gana y otro pierde, pero uno tiende la mano y otro la recoge". "Ahora se necesita remar en la misma dirección", reivindicó.

La actividad fue constante en la Casa del Pueblo. Por allí se pasaron, entre otros, el portavoz municipal socialista Luis Manuel Flórez "Floro", así como los concejales María Caunedo, Marina Pineda, Tino Vaquero, Natalia González, Carmen Eva Pérez Ordieres, Jacobo López, Juan José Alonso y José Ramón Tuero. También Alejandro Calvo y Jorge García, consejero de Fomento y viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, respectivamente, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso o la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.