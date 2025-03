"Queremos ampliar el plazo para retomar el plan de la Campa Torres; es muy ambicioso"

Montserrat López Moro, edil de Foro de Cultura, cargo que ya había ostentado en la anterior etapa forista, liderará estos años la llamada "vía gijonesa", el gran plan cultural de la ciudad, con la reforma de Tabacalera como buque insignia. Adelanta que trabaja ya en reactivar las excavaciones en la Campa y en el anunciado homenaje a Piñole en el Revillagigedo , adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, como preámbulo al traslado del museo a la fábrica de tabacos.

-El plan de Tabacalera, ya en anuncio previo para su licitación, se revisó para mejorar el recorrido histórico de su planta baja.

-Se creó una comisión de trabajo con Alcaldía y con las concejalías de Infraestructuras y Cultura. Desde el proyecto ganador de 2010 hasta hoy se cambió el plan de usos, pero también el propio proyecto, porque se fueron descubriendo vestigios. La licitación será ahora en breve, en cuanto pase el trámite de Patrimonio del Principado.

-¿La revisión tiene que ver con la protección de los restos o con la parte expositiva?

-Ambas. También para decidir qué restos se van a tapar y destapar.

-¿Se va a tapar algo?

-Más bien a destapar. Hay cosas en el claustro que ahora mismo no se ven. Pero no puedo dar ejemplos por ahora.

-Mientras, se trabaja en la dirección artística y en el contenido expositivo del resto del espacio.

-Sí. Usaremos nuestros fondos, pero también la colaboración público-privada. Hay un ejemplo muy reciente de hace solo unos días.

-La exposición de Louis Stettner con Fundación Mapfre.

-Sí. Existe un vínculo muy especial con ellos: ya se han hecho once exposiciones. Hay otra cerrada para el año que viene. Creo que la transformación cultural en estos menos de dos años nos permite pensar que lo estamos haciendo bien: han aumentado el número de depósitos y de donaciones, también de visitantes, y las actividades que hacemos en el Revillagigedo están funcionando.

-¿Esas colaboraciones público-privadas ya activas podrán ampliarse a Tabacalera?

-Claro. Será un espacio más. Por ejemplo, aquí (en el Antiguo Instituto) podemos tener exposiciones de fotografía, pero para las de otro tipo, como de pintura, se necesitan unas condiciones climatológicas y de estructura que no tenemos. Y los museos municipales ya sabemos como son: pequeños y poco accesibles. Tenemos préstamos de otros museos, pero no accedemos a más precisamente porque no tenemos un espacio que nos permita exponerlos. Eso nos lo dará Tabacalera.

El edificio del actual Museo Piñole no reúne las condiciones necesarias; su lugar es Tabacalera

-En el Revillagigedo, mientras, se inaugura este viernes la muestra "Epicentro Fotografía".

-Aunque el palacio no forme parte de nuestra red municipal, se está convirtiendo en un referente gracias, y esto lo tengo que repetir siempre, a la colaboración de la Fundación Cajastur. El año pasado arrancamos con "Orto y Ocaso", con más de 45.000 visitantes, y este año tendremos dos exposiciones. La primera, la que inauguramos este viernes, será la exposición más ambiciosa de fotografías realizada hasta ahora. Habrá un primer recorrido cronológico y luego, ya en la segunda planta, algunas temáticas, entre ellas las de tarjeta postal, fotoperiodismo y playas. La otra exposición, para el otoño, será arqueológica, y la dotaremos con fondos propios y con ayuda del Museo Arqueológico Nacional.

-Y, después, la de Piñole.

-Sí, el año que viene, creo más bien hacia finales. Lo siguiente ya será el traslado del museo a Tabacalera. Fue un empeño de la Alcaldesa poder hacer una gran exposición de Piñole antes de ese traslado.

-¿Esa mudanza ayudará a impulsar la figura del pintor?

-Se había hablado de esta posibilidad hace ya años, durante la etapa de Paz Fernández Felgueroso. Los motivos siguen siendo los mismos: en su espacio actual el museo está fuera de circuito y no reúne las condiciones. Ese edificio (el de la plaza de Europa) no está pensado para ser un museo. Tiene todo el sentido integrarlo en la "vía gijonesa".

-¿Y cómo avanza el resto de esa "vía gijonesa"?

-El polo cultural en el sur ya comenzó con la residencia de artistas y seguirá con la recuperación de los depósitos de Roces, pero esto último más a largo plazo. En la residencia, algunos de los diez artistas ya han terminado sus proyectos y se incluirán en Escena Xixón. La nueva convocatoria vendrá en primavera y creemos que habrá aún más solicitudes. Los residentes están muy satisfechos.

-¿Qué balance hace del Poex?

-A falta de tener los datos, doy por hecho que se habrá incrementado la afluencia respecto al año pasado. La temática elegida, sobre poesía y cine, permitió atraer a distintos tipos de público. Creo que esa era la idea de Jaime (Priede) y que lo consiguió.

-La siguiente gran cita literaria será la Feria del Libro. Ya integrada en la red estatal de ferias, ¿puede seguir creciendo?

-Creo que el objetivo ya no es seguir creciendo, porque ya lo hemos hecho, sino apostar por la calidad del programa. Esa es la apuesta de su director (Priede) y en eso estamos. Estar en el circuito nacional permite establecer colaboraciones muy interesantes.

-¿ Y Arcu Atlánticu?

-Espero que en breve pueda pasar por junta rectora. Tendremos una gran actuación que creo que va a gustar mucho, pero no puedo decir más. Solo que estarán presentes todas las artes y que habrá una gran apuesta por la gastronomía.

-¿Da por superada la polémica por la presencia del asturiano en estas citas?

-Sí, no tiene recorrido. En esta edición del Poex se pudo constatar.

-En el apartado de obras de patrimonio, acaba de aparecer una trinchera en el Cabo San Lorenzo y el centro de interpretación del Cerro ya está en construcción. ¿Cómo avanza este plan?

-Todas las obras con fondos europeos para recuperar refugios y baterías militares deben terminar en marzo del año que viene. Lo de la trinchera fue algo maravilloso. Sobre el centro de interpretación, estamos estudiando el discurso expositivo y qué fondos vamos a poder exponer. Por ahora tenemos dos proyectiles y me gustaría tener más piezas.

-¿Habrá pronto nuevas excavaciones en la Campa Torres?

-Nos confirmaron estos días el ingreso de la ayuda que teníamos concedida, de tres millones. Además de las excavaciones, vamos a cambiar el contenido del museo y a digitalizarlo. Ahora lo complicado son los tiempos, porque la ayuda tardó más tiempo en resolverse de lo previsto. Otras ciudades han tenido el mismo problema y alguna incluso renunció a la ayuda. Nosotros no queremos hacer eso, así que vamos a ver si nos pueden ampliar el plazo. El actual terminaría en junio del año que viene. Nuestro plan es ambicioso.

-También se pretende reparar las termas de Campo Valdés.

-Hay un problema de filtraciones desde hace tiempo. Se trató de parchear, pero es necesario levantar ese espacio (el Campo Valdés) y resolver bien el problema. Este año se va a hacer el estudio del proyecto, que servirá para remodelar la plaza, con la idea de iniciar una única obra, para las termas y para la plaza, el año que viene.

-¿Qué se quiere hacer en la plaza?

-Se tiene que estudiar. Para lo que nos ocupa en las termas, el problema, además de que se filtra el agua, son las cargas de peso que soporta el entorno por todo el tránsito de patinetes y demás. El desnivel actual también es peligroso. Quizás sería bueno recuperar el paseo de antes, que era una plataforma lisa. Pero no hay una decisión tomada: falta el estudio.

-Ahora Oviedo aspira a ser capital europea de la cultura. ¿Sigue creyendo que Gijón no debía postularse?

-Sí. Cuando llegamos en 2023 lo valoramos y decidimos abandonar la idea por varios motivos. Primero, porque no había nada; solo tres folios con la idea. Después tuvimos en cuenta varias cuestiones, como que la última capital española fue del norte, San Sebastián, y que hasta ahora no ganó ninguna de la mitad sur ni isleña. Seguir con la candidatura hubiese exigido centralizar el presupuesto en ella. Fue la decisión correcta. No nos arrepentimos.

