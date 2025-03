San José muestra su devoción por la Cruz en Gijón

El mal tiempo no permitió que la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, junto a la Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz, celebraran el vía crucis por las calles de Gijón. Pero la fe no entiende de barreras y la lluvia y el frío no fueron impedimento para que realizaran el acto dentro de la iglesia de San José. Hasta última hora, el párroco Fernando Llenín optaba por sacar la devoción fuera del templo, pero el mal tiempo que reinaba en la tarde de Gijón provocó el cambio de planes.

Finalmente, el acto fue de interior, menos lucido pero con la misma intensidad. "El tiempo no lo permitió. Valoramos hasta ultimísima hora. Don Fernando decía de salir porque no daban agua hasta la medianoche. Pero le dijimos: ‘Viene el nordeste y hay una nube negra que se nos va a echar encima’, y así fue", explicaba Juan Antonio Rodríguez-Pládano, hermano mayor de la Santa Vera Cruz.

Hermandad de la Santa Vera Cruz junto al Santo Cristo del Perdón. / C. T.

Los feligreses que acudieron hasta San José se mantuvieron pendientes en todo momento del recorrido que el Santo Cristo del Perdón realizó por el interior del templo, a hombros de seis portadores. Un desfile majestuoso al que le faltaron algunos detalles de acompañamiento que estaban previstos para la salida al exterior. "Lo mismo que se iba a hacer fuera se hizo dentro, más recogidos y sin el tambor, que era la impronta de solemnidad, pero estamos igualmente contentos", explicó Rodríguez-Pládano, contento aun así con el resultado final del rito.

Después de la procesión de San José a cargo de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, el vía crucis abre el calendario previo a la Semana Santa de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. "Esto ha sido el pistoletazo de salida. El sábado que viene tenemos el traslado de la Piedad". En esta procesión, llevarán la imagen desde el templo de San José hasta San Pedro, en un nuevo acto de unión entre cofradías. También participarán en la exposición en la Colegiata de San Juan Bautista, en la que acercarán "un trocito de las sedes para todos los gijoneses".