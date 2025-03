La gran fiesta musical llega a Gijón: estos son todos los conciertos de la primavera y verano

Una primavera y un verano muy musical. Para bailar, saltar y cantar hasta la afonía. Los festivales musicales ya se asoman en Gijón. Desde abril y hasta julio habrá citas para todos los estilos, con conciertos muy esperados y potentes. Y a eso habrá que sumarle los conciertos gratuitos de la Semana Grande, en agosto, que aún no se han desvelado. Por el momento los apasionados de la música ya pueden ir anotando en sus agendas las citas que no se pueden perder en el Gijón Sound, el Vibra Mahou Fest, Metrópoli, el Gijón Life y el Tsunami Xixón. Algunos de los grandes atractivos en los festivales de Gijón de primavera y verano son: Joaquín Sabina, Leiva, "Fangoria", María Becerra, "Molotov", Álvaro de Luna, "Sex Pistols", "Carolina Durante", "Zahara", "Shinova" o Igor Paskual.

Habrá también música en formatos más reposados y nostálgicos, como el paso de Paloma San Basilio en el Jovellanos (2 de mayo), o los también guiños a lo clásico con "Mocedades", "Los Panchos", Sole Giménez y Juan Valderrama en la Laboral, a partir del 26 de abril. Y algo más movido es el Gijón Arena, en El Bibio, por donde pasarán "Ilegales" (5 de abril) y "Mago de Oz" (10de mayo).

El primer festival llegará en nada, en menos de dos semanas. Será en la plaza Mayor y la Sala Acapulco con el Gijón Sound, del 4 al 6 de abril. "Mungo’s Hifi", Eva Lazarus, "Les Testarudes", "Carlangas", "Cool Up & Sherlock Horns", "La Viuda de Angelín" y "Ximielgu Dj Set" serán los protagonistas en el arranque. Y después actuarán "The Soulers", "Cosmic Wacho", "Biznaga", "Deadletter", "Lie Detectors", "Igor Paskual & Rockin’ Rothkos" y "Soul Friends".

En mayo, en el recinto ferial Luis Adaro, le toca el turno el próximo día 24 al Vibra Mahou Fest. El cartel está formado por "Barry B", "Los Acebos", "Niña Polaca", "Sexy Zebras", "Shinova" y "Zahara".

Los festivales y conciertos de primavera y verano / LNE

Metrópoli

Una cita que se consolida, con más de una década ya de existencia, es Metrópoli. En el recinto ferial Luis Adaro esta amplio programa de entretenimiento cultural incluye actuaciones diarias al final de la jornada. Entre los días 27 de junio y 6 de julio actuarán "Cycle". "Recycled J", "We are Mono", María Becerra, Carlos Ares, Juancho Marqués. "Los Invaders", "Molotov", "El Duende Callejero", "Fangoria", "Bacilos", Álvaro de Luna, "Salistre", "Duncan Dhu", Paula Koops, "Luck Ra", "Ramma" y "Califato ¾".

La música continuará durante el verano. El parque Hermanos Castro, en julio, volverá a contar con un escenario en el parque Hermanos Castro para otros dos festivales musicales, el Gijón Life y el Tsunami.

En el primero estarán sobre el escenario Joaquín Sabina (16 de julio) y Leiva (el 26). Y para la cita de rock de los días 18 y 19 de julio desfilarán una veintena de bandas: "Sex Pistols", Frank Carter, "Refused", "Carolina Durante", "Bad Nerves", "Heavy lungs", "Alcalá Norte", "Viva Belgrado", "Me Fritos and the Gimme Cheetos", "Tremenda Jauría" y "Ice Haven", "Thirty Seconds to Mars", "Kase.o", "Hot Water Music", "Zebrahead", "Big special", "Slope", "The Scratch", "Onza", "Girlband", "Hermana Furia" y "Las Furias".