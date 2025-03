Saneamiento, mejores comunicaciones y cámaras de seguridad: las peticiones de Lavandera en Gijón

José Antonio Piñera, uno de los líderes vecinales históricos de Gijón con casi tres décadas a sus espaldas, tiene claro que Lavandera, el lugar donde nació, "es una de las aldeas más guapas de Gijón". Lo dice por la tranquilidad, el buen ambiente vecinal y la naturaleza. Son cerca de 350 vecinos los que integran esta parroquia, en la zona sur, a unos quince minutos en coche de Gijón y a unos veinte de Pola de Siero. Y aunque sean tiempos asequibles de desplazamiento, sus vecinos exigen mejoras en las conexiones, principalmente el arreglo de camino y carreteras, y también un impulso al transporte público para disfrutar de más frecuencias.

Ese apartado, junto a la reparación de fuentes o el rechazo frontal a los parques de baterías, aparecen entres las peticiones de Lavandera. La parroquia, además, marca en rojo una demanda histórica al Ayuntamiento. Se trata de la ejecución del saneamiento a los barrios que aún no llega, como son La Bovia y el barrio que da nombre a la zona (el de Lavandera). "Es algo poco entendible que no tengamos saneamiento en pleno siglo XXI. No es normal verter a la naturaleza. Al final, entendemos que cuesta dinero ejecutarlo, pero pasa el tiempo y el Ayuntamiento nunca destina partidas. Urge que se haga ya", comenta Isabel Trabanco. "Está recopilada la voluntad de todos los vecinos para facilitar y ayudar a que se haga. Solo falta la voluntad municipal", resalta Trabanco.

Esa demanda la marcan en mayúsculas y la consideran prácticamente la principal. Pero sin dejar de lado que la adecuación de la parroquia tiene más frente abiertos. Por ejemplo, un clásico común que solicita toda la zona rural: la limpieza de camino y ríos. "En mi caso, vivo junto a dos ríos, en el barrio de El Molín, no puedo quitar nada de maleza, porque no me lo permiten, pero tampoco lo solucionan. Mi casa es centenaria, vine aquí con diez años, y tengo miedo que, con alguna riada, se me venga abajo", cuenta Loli Méndez, una vecina.

La mayoría de los residentes dependen del coche privado para desplazarse. Tienen la disponibilidad de llegar a Gijón en transporte público, pero el viaje se alarga cerca de 45 minutos. La primera etapa la realiza un microbús que les lleva a La Camocha, y ahí ya enlazan con la línea municipal. Ese microbús dispone ahora mismo de cuatro frecuencias al día. Las consideran insuficientes. "Sería importante tener alguna más, pero más prioritario es que llegue a más barrios de Lavandera y que funcione los fines de semana", cuenta Piñera, el líder vecinal. El barrio que más ansía el autobús es el de El Molín. Lo explican Ana Fernández, que tiene coche, pero se quedó incomunicada cuando se le averió, y María Cristina Pasarón, que no conduce. "Por lo menos debería tener una frecuencia, o mejor dos, para poder ir y volver, porque nos queda muy lejos la parada. Somos muchos vecinos incomunicados", indican las dos mujeres, resignadas.

La limpieza de los caminos entra rápido entre las peticiones trasladadas por Piñera. El presidente de la asociación de vecinos se detiene también para alzar la voz sobre la mejoras necesarias en varias carreteras. Comenta que hace falta aplicar una capa de aglomerado en el camino de El Toral, donde las grietas y baches dificultan la conducción, así como que se asfalte el camino de Los Llosones. Uno de los puntos más problemáticos ahora mismo se sitúa en el Camín de Lavandera, donde es urgente que se instale un muro de retención, para que no se hunda más la carretera. Sucede junto a la casa de Pilar Uría. "El otro día no cayó un coche abajo por poco. Va a más, se van desplazando piedras, y si no se toman medidas es un peligro", denuncia.

Esta vecina, además, tiene colgado en el lateral de su casa una pancarta de rechazo al parque de baterías. "Acaban con la parroquia si sale adelante, sería una pena", subraya. Esta queja aparece también en todos los corrillos de los vecinos. Exigen un plan que les proteja, porque consideran que se perjudicaría la calidad de vida en la zona rural. Una calidad de vida que justo en los últimos tiempos han conseguido mejorar al llegar la fibra óptica de internet. Eso sí, piden que no se descuide el despliegue. "Hay zonas aún con mala cobertura, tanto para el teléfono como para internet. Y es algo fundamental para vivir, para los jóvenes, para teletrabajar o simplemente para el ocio", comenta Emilio García, acompañado de su hijo Marcos, ambos vecinos de la parroquia.

El decálogo de Lavandera Saneamiento en los barrios de La Bovia y Lavandera. Instalación de un muro de retención en el Camín de Lavandera. Aplicación de capa de aglomerado en el Camín de El Toral. Limpieza de caminos y ríos. 5 Mejora de la cobertura móvil y de internet. Protección frente a las instalaciones de parques de baterías. Más frecuencias en el microbús con La Camocha y que llegue al barrio de El Monte. Instalación de más puntos de las cámaras de vigilancia. Reparación de fuentes. Asfaltado del Camín de Los Llosones y ampliar el camino en "El Puentón".

Adecuar la plaza de la iglesia de San Julián

Isabel Trabanco, junto a sus hijas Emma y María, señala una ladera de piedra junto a la iglesia de San Julián. Está a punto de caerse. No es lo único que les preocupa en ese entorno. Porque allí también está el cementerio y la sede vecinal. Los vecinos reclaman un lavado de cara de esa plaza para que sea más atractiva, accesible y esté más cuidada. Ahí se sitúa parte de la historia de Lavandera, con el popular carbayón con más de 20 metros de altura y un perímetro de casi siete. También integra otro patrimonio de la parroquia, como son las fuentes Los Berros, Miguel o la de Tueya. Esta es la más importante porque antaño fue el lavadero histórico de la zona. "Se necesita una limpieza", cuenta Piñera sobre esta última. "Y la de Los Berros se perdió hasta el agua y hay que recuperarla. En la de Miguel se necesita intervenir en el techo", subraya.

La seguridad es otro de los puntos que inquieta a los vecinos. Ya con la satisfacción de que ya han comenzado por otras parroquias la instalación de cámaras de videovigilancia, en Lavandera opinan que sería conveniente contar con alguna más, aparte de la prevista en el cruce de Linares. "Está bien, pero no es suficiente. Faltaría otra en el cruce antes de la iglesia, hacia El Camín de EL Monte; y también donde la Fuente de Miguel, enfocando hacia La Bovia", explica Iñaki Carrera, que tiene bien anotados los círculos con los puntos necesarios en un mapa.

Suscríbete para seguir leyendo