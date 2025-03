La Escuela de Hostelería saborea los vinos de Jerez

Los vinos de Jerez se colaron ayer en el CIFP de Hostelería y Turismo a través de una cata que dirigió el prestigioso enólogo del "Marco de Jerez", José María Quirós. Bajo el título "La situación actual de los vinos del Marco de Jerez", Quirós mostró a los alumnos y docentes del centro y algunos de los principales sumilleres de Asturias, un recorrido por las cepas de las Bodegas Serdio. Desde las viñas más jóvenes hasta las más viejas. "El mundo de los vinos de Jerez no tiene mucho que ver con el resto, es justo al revés", destacaba Quirós, que llevó a la cata botellas de cosechas del 2023, pero que también endulzó los paladares de los asistentes con otras muestras de hace 45 y 50 años. "He querido transmitir el conocimiento de lo que son los vinos de Jerez y cómo los tratamos nosotros. Buscamos gran calidad y pureza, como nos gusta referirnos a ellos". Diferentes gamas que se unen en la filosofía de las Bodegas Serdio. "No vamos a la cantidad, sino a la calidad, con una albariza muy pura. Una viña en Jerez te puede dar 20.000 kilos de uva por hectárea. Nosotros vamos más al equilibrio".

Juan Luis García, jefe de estudios y encargado de la formación que se impartió, explicó los diferentes estilos que cataron. "Hemos podido probar toda la gama de la bodega, un vino tranquilo, fino, amontillado, oloroso y amontillados olorosos. Acabamos con dos Pedro Ximénez de 10 y 20 años". Todo un recorrido en el que indagaron sobre una de las zonas vinícolas más importantes del país, que sigue siendo desconocida para gran parte del público general. "El encuentro ha sido magnífico, aforo completo y los asistentes muy profesionales, interesados en todo momento y con preguntas muy interesantes", añadía Quirós, satisfecho por su visita.