Nuevo conflicto en la Junta por las zonas tensionadas en Gijón: "Que no mareen; somos mayorinos"

"Que no me mareen. Somos todos mayorinos y sabemos a qué estamos jugando; conocemos las leyes cuando votamos". Así se refirió este martes en la Junta Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, cuando desde el PP se le preguntó si atenderá a la nueva declaración plenaria del Ayuntamiento de Gijón que le insta a no declarar Cimavilla y La Arena como zonas tensionadas hasta haya más estudios y sin previo consenso con el gobierno local. El consejero, aunque señaló tener "la mano tendida" al bipartito, aclaró que "no tendría sentido" declarar zonas tensionadas sin aplicar un tope al alquiler –que es la medida que Foro y PP rechazan– e insistió en que la tramitación de esta declaración salió adelante por otra declaración plenaria gijonesa. "Hay dos opciones: actuar con lealtad institucional o anteponer la ideología. Y si anteponen la ideología, que asuman las consecuencias", reprochó el forista Adrián Pumares. "Ovidio Zapico castiga a Gijón porque considera que en 2023 los gijoneses votaron mal y eso no lo quiere tolerar", apuntó Andrés Ruiz, diputado y líder local del Partido Popular.

El consejero de Izquierda Unida aseguró que su intención de seguir adelante con las zonas tensionadas "no excluye al diálogo". "No queremos topar por topar; nuestro objetivo es que los precios se reduzcan, y en paralelo hay que articular medidas correctores que siempre he dicho que consensuaré con los ayuntamientos", aseguró. Ahora bien, y en un intercambio de pareceres con la diputada popular Susana Fernández Arias, pidió huir "de engaños y trampas". "Qué sentido tiene la declaración de zona tensionada si no se topa el precio", se preguntó.

Esa vehemencia marcó, después, las reacciones de Ruiz y Pumares, que insistieron en atender a la voluntad del actual gobierno gijonés. "Los gijoneses en 2023 votaron mal y el señor Ovidio Zapico eso no lo va a tolerar, ni lo va a tolerar con el reparto de viviendas de emergencia y de urgencia, ni lo va a tolerar, por supuesto, escuchando a la mayoría del Pleno en las zonas tensionadas", señaló Ruiz, cuyo partido en la comisión de esta mañana reprochó varias veces que el reparto de viviendas de urgencia y emergencia fuese mayor en Mieres que en Oviedo y en Gijón. Pumares, por su parte, señaló estar "profundamente decepcionado" con la intervención de Zapico e insistió en que el problema de la vivienda en Gijón "es un problema de oferta", por lo que a su juicio topes al alquiler "agravarán la situación". El forista puso en duda, también, la base técnica que justifica esta medida. "Si solo cuentan con un informe de una consultora externa, ¿considera realmente la Consejería que es suficiente respaldo técnico para una decisión tan trascendental?", le preguntó.

Incidencias en pisos públicos

Más allá de las zonas tensionadas, Zapico señaló esta mañana que en Gijón hay 2.057 viviendas públicas, 42 de ellas vacías, con tres recién reparadas y 19 en reparación.

El consejero explicó también que de las inspecciones realizadas desde enero de 2024 y hasta esta semana, las 639 revisiones detectaron 13 casos de ocupación irregular –los residentes no eran los que estipulada el contrato, se entiende, por subarriendos o cesiones no autorizadas– y otros nueve de viviendas no ocupadas, dejando un total de 22 incidencias. Detalló que el año pasado la inversión por obras de eficiencia energética rondó los 1,2 millones en más de 700 inmuebles y que este año se han hecho ya 229 obras y gastado más de 135.000 euros. Defendió, también, la intermediación con los vecinos de la calle Río Piloña, donde "no habrá desahucios" por parte de la Sareb, y señaló que las obras de Peritos van "a buen ritmo".