Un poemario que llegó de improviso, así es el libro que presentará Alba Moirón Peinado

A Alba Moirón Peinado, de 15 años y estudiante de cuarto de la ESO del IES El Piles, le regalaron un ordenador portátil hace un par de Navidades. Desde siempre le ha gustado escribir. Lo hace en papel, en libretas, donde vuelca sus pensamientos o reflexiones. Aprovechando que tenía nuevo ordenador, trasladó sus escritos a formato digital y, cuando se quiso dar cuenta, tenía más de 150 páginas. "Ya podía considerarlo un libro", defiende la joven, que envió el material a ExLibric, una editorial que impulsaba un concurso de poemas. La propuesta gustó tanto que esos poemas sueltos fructificaron en una obra, "La Princesa de la torre", que salió a la luz en agosto de 2024. "No esperaba para nada que lo publicaran, lo había mandado por probar", confiesa Alba M. Peinado. Ni sus padres sabían de ese arrebato literario. Se enteraron de todo cuando la editorial contactó con su hija para comunicar su intención de desarrollar el libro. "Se pusieron muy contentos", comenta la adolescente.

Por si fuera poco, Peinado, que empezó a aficionarse a la poesía en 2022, presentará hoy su libro ante alumnos del IES Doña Jimena. Será su particular "Aula Poex". "Es un shock, pero también una oportunidad y tengo muchas ganas", afirma la autora, vecina de La Guía y alumna del Conservatorio Profesional de Música y Danza, donde toca el piano y la flauta travesera. En su primer poemario, habla sobre el crecimiento, de la adolescencia, del primer amor y las rupturas, del intento de ser alguien importante en la ciudad… "La poesía es un reflejo de lo que pensamos", reivindica la novel escritora, que tiene en Elvira Sastre una de sus referencias. "Me gustan los sentimientos que transmite y las metáforas que utiliza", subraya.

Para la joven, la escritura es parte de la rutina. Antes de irse a dormir, apunta lo que le ha pasado ese día, cómo lo ha vivido. En plena clase también toma nota de lo que se le viene a la cabeza, ya sean fragmentos, cartas o pequeñas historias. Peinado, que dice ser "muy intensa", aborda en su libro de debut cómo se siente respecto al mundo o la manera de afrontar las relaciones sociales. Se le dibuja una sonrisa cuando rememora el momento en el que recibió el mensaje de ExLibric de que esta quería publicar sus poemas. "Estaba discutiendo con mi madre, una pelea tonta, y me llegó un correo de la editorial, así que le dije que esperara, que tenía que mirar una cosa y que era muy importante", relata.

Más espacios para los jóvenes

Alba M. Peinado reclama más espacios para que los jóvenes autores puedan "darse a ver al mundo" y aboga por brindarle más "bombo y fuerza" a la literatura. "Desde pequeña me han apasionado las artes, la poesía, el dibujo y la música", explica Peinado, que todavía no tiene claro por dónde irá su futuro. Tiene muchas inquietudes. "La literatura es un hobby y si pudiera convertirlo en un trabajo estaría genial, yo encantada", señala la adolescente, encandilada por el género poético. La explicación del título de su primer libro, "La Princesa de la torre", es simple y compleja a la vez. Se remonta a primero de la ESO, cuando en el instituto había un certamen de relatos y tocaba crear un seudónimo. "Ese día había hecho un garabato de un monigote con una corona en una jaula y me sentía identificada", relata. El "De la torre" viene por el apellido de su bisabuela materna, a quien Alba M. Peinado recuerda en la portada de un poemario que llegó por sorpresa.

