Salud convoca a vecinos y sanitarios para abordar la obra de Cabueñes

La comisión de seguimiento sobre la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes que el Principado se había comprometido a crear en el consejo social de Gijón se materializa hoy. La Consejería de Salud ha convocado a sanitarios, vecinos, sindicatos y grupos municipales a un debate que se desarrollará a puerta cerrada, a partir de las 12.30 horas, en el centro de salud de Severo Ochoa. Acudirán, en representación del Ayuntamiento, la vicealcaldesa Ángela Pumariega y el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. También integrantes de la junta de personal del Hospital de Cabueñes, al menos un delegado de la federación vecinal de la zona urbana (FAV) y un representante de cada grupo municipal. Se ha invitado también a sindicatos y a entidades coma la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Ayer, además, las comparecencias en la Junta sobre el último informe de la Sindicatura de Cuentas respecto a la contratación pública, en el que se analizaba la obra de Cabueñes, sirvió para que la consejera, Concepción Saavedra, volviese a defender el "rigor" del control de la obra, realizada por "técnicos independientes".

Crear una comisión de seguimiento de la obra fue uno de los compromisos adquiridos por la propia Saavedra durante el consejo social de hace dos meses en el que se abordó el fiasco de la obra, paralizada desde el pasado 24 de enero por la decisión unilateral del Principado de resolver el contrato aludiendo a incumplimientos y retrasos por parte de la UTE adjudicataria, que ya ha presentado alegaciones. Manuel Cañete, presidente de la FAV –no puede acudir hoy a la reunión, pero acudirá en su lugar Ana Osorio–, explica que la federación busca de esta primera sesión "garantías". Por un lado, jurídicas, porque los vecinos aún no tienen claro si la obra corre el riesgo de parase "sine die". Esperan también tener confirmación de que "el coste futuro (de la nueva obra) tiene garantizada la inversión". Cañete, por último, insiste en la idea de "depuración de responsabilidades", ya que entiende que el proyecto "fue mal licitado por las prisas". La junta de personal, por su parte, quiere saber cuándo se reactivarán las obras.

"Informes contundentes"

Por lo demás, Roberto Fernández Llera, síndico mayor, señaló ayer en la Junta que Salud "tuvo en cuenta" sus informes –ya hace un año había alertado de que la obra podría sufrir problemas de seguimiento– y no lanzó ninguna crítica a la labor de Salud. "Entiendo que la decisión no fue fácil", dijo, en referencia a la resolución del contrato, que, aseguró, se basó en "informes contundentes". La oposición, sobre todo diputados del PP, Vox y Foro, no estuvieron de acuerdo con esta valoración ni con la de Saavedra. Pumares (Foro) puso en duda la "diligencia" en la resolución de trámites –en general los partidos de oposición aprecian retrasos en la imposición de penalidades y la propia decisión de suspender el contrato– y Pilar Fernádez Pardo (PP) ve "un caso evidente de inacción y dejación de funciones" porque "los propios informes de los técnicos de la Consejería de Salud señalaban la necesidad de resolver el contrato o el expediente de penalidad, pero la Consejería lo demoró un año".

Todo listo en Jove: la obra comienza esta semana

El Hospital de Jove lo tiene ya todo listo para iniciar la primera fase de su ambiciosa ampliación. Según confirmó ayer el complejo sanitario, se espera que ya esta misma semana pueda adecuarse el entorno de la finca de obra con las vallas de seguridad y las casetas de los operarios, con la previsión de que las primeras máquinas se acerquen al recinto a partir de la semana que viene para iniciar los movimientos de tierra. Comienza así el hospital concertado una actuación muy relevante, adjudicada por 15,2 millones de euros, y con un plazo de ejecución de 28 meses. De acuerdo a la última modificación del plan director, el nuevo edificio que se comienza a construir ahora levantará en una única fase sus 5.158 metros cuadrados de superficie, en los que se dará servicio para crear nuevos espacios de consultas, salas de trabajo y vestuarios. La obra permitirá también crear un salón de actos y reorganizar espacios ya existentes para potenciar la atención asistencial. Se espera también mejorar el actual sistema de aparcamiento. La otra gran fase que se recogía en el plan director, que apostaba por la construcción de un nuevo bloque quirúrgico, se dejará para más adelante y de acuerdo a la recomendación de los técnicos, que señalaron que realizar el nuevo edificio en una única fase ayudaría a acortar plazos y costes. El Hospital de Jove, que mediante concierto con el Principado da atención sanitaria pública a la zona oeste de la ciudad, dio a conocer su intención de ampliar sus espacios a inicios de 2023, poco después de aprobar su plan director, y desde hace meses confiaba en poder iniciar las obras a inicios de este año.

