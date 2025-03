Una cita llamada a "dar soluciones" para los vecinos

Una ansiada cita de la que tienen que emerger "soluciones, no palabras". Así definen el líder de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Manuel Cañete, y el presidente de "Les Caseríes", Miguel Llanos, a la reunión de mañana de Gijón al Norte. En ella se tratarán las actuaciones en Carlos Marx, la edificabilidad de los terrenos liberados del plan de vías y el nuevo convenio. "Es un encuentro importante para poner en marcha un proceso clave que, desgraciadamente, no sabemos si se va a cumplir después de todo lo que ha ocurrido con las grandes infraestructuras de la ciudad", señala Cañete, quien remarca que "hasta que no se vean palas, camiones y gente trabajando, ya no nos creemos prácticamente nada".

Miguel Llanos.

Después de que en mayo de 2024 el consejo de administración de Gijón al Norte aprobara el anteproyecto de la nueva estación y su entorno, Cañete pone el foco en que se necesita "una solución integral". "Si solo se trata de derribar el puente para quedar bien, mal vamos", expresa el presidente de la FAV. Más allá de las características del proyecto, también reivindica que tras esta reunión se deberían dar a conocer los plazos y las inversiones de los tres socios del consejo, formado por Principado, Ayuntamiento y Ministerio. "Veremos cuál es el reparto, pero esperemos que el Estado haga una deferencia total en cuanto a asumir los costes que supone el retraso de las obras porque el incremento de los costes es brutal", enfatiza.

En cuanto al futuro del Solarón, ambos subrayan la importancia de que se blinde como una zona verde. En cambio, Cañete no confía en que desde el gobierno central se asuma el compromiso de reducir la edificabilidad. "Me temo que desde Madrid no van a tragar con ello, pero deben ser sensibles y flexibles", afirma Cañete, que añade que todas las partes implicadas "deben plantearse que esa zona se contemple para vivienda pública y no de especulación".

De acuerdo con sus palabras se muestra Miguel Llanos, que pide que este encuentro "sirva para que haya firmas que desbloqueen el problema de una vez por todas". "Es una pena que una ciudad tan abierta y con tirón turístico no tenga una estación acorde a ella", critica Llanos, que incide en que este proyecto resulta vital para la zona rural de Gijón. "Somos los que peor lo tenemos para llegar hasta allí. Tienen que estudiar la posibilidad y la forma de acceder con facilidad con algún servicio de transporte público que sea viable", profundiza Llanos. Así afrontan los líderes de las federaciones vecinales una reunión de Gijón al Norte en la que lamentan no haber sido invitados.