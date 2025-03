"Tener una flota mercante es una necesidad estratégica para España"

Nacido en Cartagena hace 61 años, Diego Fernández Casado es el presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceanográficos de España, que entre hoy y el viernes organiza en Gijón el 64º Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima.

-¿Qué opina del parque empresarial ligado a la economía azul que se proyecta en los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón?

-Todo lo que tenga que ver con la innovación es absolutamente necesario. Estamos en un momento disruptivo desde el punto de vista de las tecnologías, con la transformación digital y también tenemos el reto de la transición energética.

-¿Está diciendo que un parque empresarial de este tipo debe estar destinado a firmas innovadoras?

-Claro, tienen que ser innovadoras y que creen el ecosistema necesario para aportar nuevas ideas.

-¿Qué precisa Gijón para captar nuevas inversiones en economía azul?

-Primero, facilidades para la implantación de empresas y luego la creación de un ecosistema. Aquí en Gijón tienen la oportunidad, dado que tienen deporte náutico, pesca, construcción naval, empresas innovadoras y un ecosistema de start-ups; Gijón reúne las condiciones.

-Apunta que uno de los retos será la transformación digital.

-Y no sólo me refiero a la operación de los buques, también a su diseño y construcción. Incluyo la pesca, donde facilitará un mejor conocimiento y clasificación de las capturas, además de su localización.

-En Asturias predomina la flota artesanal de bajura.

-En el congreso habrá una mesa redonda sobre la renovación de la flota pesquera y la transición energética, porque para determinadas flotas, los objetivos de la transición energética, hay veces que son incompatibles con la operación y la operatividad de las embarcaciones.

-¿Los pesqueros pequeños con combustibles fósiles van a tener difícil seguir?

-Hay que analizar bien cómo se hace esa transición energética y cuáles son los objetivos razonables, desarrollando tecnología para esa flota para que pueda ser sostenible económica y ambientalmente. No me quiero adelantar, porque incluso para la flota mercante no hay una solución única; en estos momento no hay un combustible ni una tecnología que se vea que van a ser predominantes.

-En eólica marina hay proyectos en Asturias tanto para la fabricación como para la implantación.

-Tenemos la oportunidad de convertir a España en líder en eólica marina. Tenemos empresas muy avanzadas en la construcción de equipos, con un porcentaje importante de las patentes a nivel mundial.

-¿Considera que un campo eólico en el Cantábrico será rentable?

-Dependerá de condiciones de las subastas para las concesiones.

-Hablemos de Defensa.

-Hay que establecer cuáles son las capacidades que tiene que desarrollar la industria para hacer posible el plan de flota de la Armada a 2050. Capacidades técnicas y humanas, porque nos faltan ingenieros navales y las demás profesiones del sector, desde delineantes hasta soldadores. Hace falta acelerar la incorporación de profesionales a nuestro sector.

-Lo mismo ocurre con las profesiones ligadas a la navegación.

-Hay varias razones, una de ellas es la percepción de la dureza del trabajo. Nosotros estamos impulsando la generación de vocaciones hacia el mar en los colegios, en colaboración con la fundación Educación Azul.

-¿Qué opina de los astilleros asturianos?

-Tanto Armón como Gondán están en buques tecnológicamente muy avanzados y en muchos mercados en el exterior.

-¿Alguna reivindicación?

-Potenciar el número de barcos abanderados en España. Hay que buscar un marco regulatorio, mercante y laboral, para aumentarla. Una flota mercante es una necesidad estratégica para España.

-¿Qué opina del debate sobre el apoyo público para intentar reactivar la autopista del mar?

-Tiene que haber un comercio que lo justifique y no se puede confiar a que la linea se sostenga en base a subvenciones.

-¿Un puerto como el de Gijón, a qué puede aspirar?

-Tiene una posición estratégica en el Cantábrico. Siempre que haya polos de relación industrial y comercial, va a haber oportunidad. Lo relevante es la industria que genere ese tráfico y ese comercio. Y una de las cosas pendientes en este país es el fortalecimiento de la industria.

Suscríbete para seguir leyendo