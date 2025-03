Todas las claves para el nuevo plan de ampliación del Hospital de Cabueñes: "se tramitará de inmediato"

Entre los asistentes a la comisión de seguimiento por la ampliación de Cabueñes se encontraban ayer representantes de todos los grupos municipales y, entre ellos, la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa, y el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno. Ambos se mostraron más bien decepcionados. "Nos ponemos en el verano de 2026 en el mejor de los casos para que las obras se reanuden y Gijón lleva ya diez años esperando; es un varapalo", lamentó Pumariega. "No sólo no nos creemos las fechas que dan, y eso que son descorazonadoras, sino que no creemos que vayan a empezar las obras antes de 2027. Y eso, si no tenemos en cuenta que reclamaciones judiciales pueden dilatar aun más la contratación", señaló Martínez Salvador.

De grupos de la oposición, Noelia Ordieres, de Izquierda Unida, pidió tener en consideración la "amenaza" del proyecto del Hospital Quirón en Nuevo Gijón. "Necesitamos certezas en los plazos; la sanidad privada no puede verse como un complemento de la pública", señaló. "La reunión no nos sirvió para aprender mucha información nueva, pero al menos se aceptaron las peticiones de Podemos para que se convoque una nueva reunión en cuanto se haya finalizado el estudio básico, así como para que en este órgano se hable también de las obras del Hospital de Jove", señaló Olaya Suárez, de Podemos.

Por la parte vecinal, Ana Osorio, portavoz de asuntos sanitarios de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana, explicó que, para su entidad, el asunto pendiente sigue siendo el de "asumir responsabilidades" y el de la transparencia. "Habíamos pedido una comisión antes de que se iniciasen las obras. No podemos creerle si actúan con opacidad; la opacidad lleva a la desconfianza. Y se deben buscar responsables: esto no puede quedar así", aseveró. Virginia Álvarez, delegada de Satse y presidenta de la junta de personal, por su parte, pidió que el nuevo proyecto "tenga en cuenta a los profesionales" y recordar que la plantilla "dio el do de pecho durante la pandemia y durante las molestias que implicó la obra".