El gran parque del Solarón: un deseo a financiar por Ayuntamiento y Principado

La disminución de la edificabilidad en la zona del plan de vías para consolidar el Solarón como gran parque urbano y generar un gran corredor verde hacia el Oeste al conectarlo con el parque de Moreda es una propuesta compartida por el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias que responde a una mayoritaria petición de los gijoneses. Y sobre los bolsillos de ambas administraciones se pretende que recaiga el coste de esa operación. Dos opciones: que Ayuntamiento y Principado asuman de manera directa el coste de la pérdida de edificabilidad o que la deuda que Gijón al Norte tiene con ambas administraciones por sus préstamos participativos se les devuelvan con un pago en especie y sea el Ayuntamiento quien decida los nuevos usos del suelo.

Dos opciones que –"con carácter no limitativo", se matiza– se plantean en la documentación que acompañan a la convocatoria de la reunión de esta mañana del consejo de administración de Gijón al Norte, la sociedad del plan de vías de la que forman parte junto al Ayuntamiento y el Principado y el Ministerio de Transportes y las empresas ferroviarias.

El punto de partida es que Gijón al Norte no puede asumir la despatrimonialización que conllevaría que los suelos de su propiedad se destinen a espacio libre de uso público. Y es que eliminar los pisos de la ecuación no solo llevaría a que Gijón al Norte pierda cualquier posibilidad de ingresar los 48 millones en los que, a enero de este año, está tasado el suelo que iba a vender para la construcción los siete bloques residenciales con espacios comerciales y aparcamientos que se fijaban en el plan especial de 2008. El mayor problema es que eliminar la edificabilidad de la denominada APU-1A (el suelo liberado de vías y estaciones entre El Humedal y el Museo del Ferrocarril dentro del total del ámbito del plan especial para la integración del ferrocarril PERI 00) podría llevar a la disolución de la sociedad al derivar en un patrimonio neto negativo.

De 13,6 a 22,6 millones

Definido ese escenario, y en el marco de las reuniones técnicas desarrolladas en los últimos meses, se encargó a la firma b720 –integrante de la UTE que está redactando el proyecto de la intermodal de Moreda–la realización de un estudio para encajar la edificabilidad del ámbito sin repercutir en los activos de la sociedad. En una se disminuye la edificabilidad en los terrenos de Gijón al Norte en 8.398 metros cuadrados en cuanto a uso residencial, 5.335 en uso comercial y 6.570 en garaje y en la otra la rebaja en la edificabilidad comercial seguiría igual pero subirían a 17.004 y 9.930 los metros cuadrados a perder de edificabilidad residencial y en cuanto a garajes, respectivamente. En el primer caso hay una valoración económica estimada en 13,6 millo nes y en el segundo se incrementa a los de 22,6 millones.

La viabilidad de solventar el coste económico de ese reajuste de la edificabilidad devolviendo con un pago en especie al Ayuntamiento y el Principado sus préstamos a la sociedad Gijón al Norte ha sido motivo de un informe jurídico y otro fiscal. La opción es factible pero no está exenta de complicaciones. Para empezar exige de un acuerdo unánime de los socios y para seguir debe tenerse en cuenta que los préstamos participativos son patrimonio neto. A 31 de diciembre de 2014 la sociedad ya tiene un patrimonio neto de 14 millones por lo que si se devuelven tocaría restablecer el equilibrio patrimonial de Gijón al Norte ya fuera con una ampliación de capital o con otros préstamos participativos. Los tres socios de Gijón al Norte llevan suscritos a lo largo de estos años tres préstamos participativos para poder garantizar la supervivencia de la sociedad y de sus actividades con un desembolso de unos 50 millones de euros.

Junto al derribo del viaducto de Carlos Marx y los debates sobre la consolidación de un gran parque en la zona del plan de vías se espera que al consejo llegue información actualizada sobre los avances en la redacción del proyecto de la estación intermodal. Avances técnicos y avances en cuanto a las estimaciones de coste de la operación ya que saber cual es el escenario económico es fundamental para definir las condiciones del nuevo convenio –el tercero de su historia–a firmar en Gijón al Norte. Ahora mismo sigue en vigor el firmado en 2019 ya totalmente desfasado en costes pero, sobre todo, en realidades ya que fija la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril y no en Moreda como se concretó finalmente. Posterior es el protocolo que se firmó en 2022 para no dejar morir el plan de vías gijonés pero su valor no va más allá de una declaración de intenciones.

