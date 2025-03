José Antonio Santano, secretario de Transportes: "La gran operación ferroviaria de Gijón superará los 1.200 millones"

José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, anunció esta mañana que "la gran operación ferroviaria de Gijón", el plan de vías, superará tras los últimos cálculos la inversión de los 1.200 millones de euros. El número dos del ministro Óscar Puente, de visita en la ciudad por dos importantes actos (el del Corredor Atlántico que acoge el Puerto y el de Gijón al Norte, que por fin se reúne), ha adelantado también que, aunque carece de información precisa, la idea de aplazar la imposición de multas de la zona de bajas emisiones de La Calzada, tal y como pide el Ayuntamiento, "no tendría sentido".

Plan de vías. Santano señaló que en la cita de Gijón al Norte se darán hoy cuenta del avance de la redacción de la nueva estación intermodal, que está "muy avanzada", y que se confirmará el adelanto de actuaciones que pedía el Ayuntamiento en las obras relacionadas con el viaducto de Carlos Marx. "Vamos a anunciar pasos ya para que la desaparición del viaducto y la urbanización del entorno sea cuanto antes una realidad y pueda licitarse cuanto antes", aseguró. Esta operación se calcula que costará unos 35 millones de euros. Sobre la firma de un nuevo convenio para el plan de vías, Santano no aspira a cerrarlo hoy, pero sí a "sentar las bases". "También vamos a dar cuenta de que Adif está haciendo sus deberes, tal y como nos habíamos comprometido", señaló. Agilizar el derribo del viaducto fue una petición expresa del Ayuntamiento de Gijón.

Corredor Atlántico. Aseguró Santano que la movilización de inversiones, que en total operará con 2.500 millones, se encuentra hoy en condiciones para finalizar en 2030, dentro del plazo previsto. De actuaciones regionales, los 100 millones previstos para la conexión con Oviedo desde Lena, con mejoras en la vía convencional, siguen también al ritmo previsto de ejecución. "Hoy vamos a hablar también de inversiones por encima de 120 millones en los dos puertos", anunció Santano, en referencia a los puertos de Gijón y Avilés.

Trenes. Ante la pregunta de si se prevén retrasos en la entrega de los nuevos trenes de Cercanías, señaló "no tener noticias" de que hubiese problema alguno.

Desdoblamiento de Lloreda-Veriña. Respecto al retraso en la actuación del desdoblamiento de Lloreda-Veriña, que afronta un nuevo parón porque el Ministerio de Transición Ecológica refirió carecer de información para evaluar el plan, Santano señaló que "hoy mismo" habrá una reunión al respecto y que su equipo "se ha puesto las pilas". "Estamos contrastando con el Gobierno de Asturias la información que se nos había pedido y esperamos aportarla en el mes de mayo. Después, ya serán los tiempos de Transición Ecológica, pero estamos en condiciones de lanzar el proyecto", señaló el secretario de Estado, que manifestó su voluntad de impulsar a la vez el proyecto y la construcción de la obra para agilizar plazos. "La voluntad de este Gobierno es ir muy rápido; nos hemos comprometido con Asturias y lo vamos a hacer".

Zona de bajas emisiones. Por último, ante la pregunta de si Transportes atendería a la petición de Gijón de aplazar hasta 2028 la imposición de multas en la zona de bajas emisiones, Santano reconoció no tener información al respecto, pero dijo que, en general, algo así "no tendría sentido". "Cuando hablamos de cumplimiento de obligaciones de bajas emisiones estamos hablando de una normativa europea que España está obligada a cumplir; no caben matices. Corremos riesgos, desde los municipios, de perder fondos europeos. Esos fondos se aplicaron bajo unas condiciones, no nos estamos inventando nada: todos sabíamos cuáles eran esas condiciones para recibir ese dinero. No es un problema de Gijón ni de las comunidades, sino general: si no cumplimos, hay que devolver fondos", aseveró Santano, que insistió en que las zonas de bajas emisiones deben activarse este año "de forma seria".