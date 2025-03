Acepta dos años de prisión por un delito de abuso sexual a una joven

Seis profesionales sanitarias del Hospital de Cabueñes -tres enfermeras y tres TCAE- interpondrán esta semana una denuncia "por vulneración del derecho a la propia imagen y el honor" tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se les identifica sin su consentimiento en el Servicio de Urgencias. Además, en la publicación se les acusa de estar "de cháchara". "Decidimos denunciar para ver si eso sirve para que la gente tome conciencia de que una agresión no es solo algo físico, sino que también lo es vulnerar nuestro derecho a la intimidad, grabarnos y publicarlo en redes sociales sin nuestro consentimiento y con injurias", expresó ayer una de las enfermeras afectadas.

Asimismo, esta profesional explicó que en la publicación, del 3 de marzo, hay "falsas acusaciones". "Aparte de poner nuestras caras, dice que estábamos de cháchara y que llevaba esperando tres horas. No es cierto. Nosotras estábamos entrando al turno y no se nos puede echar ninguna culpa", argumentó esta profesional, que señaló que tanto ella como sus compañeras se enteraron de la publicación de este vídeo por el aviso de amigos y familiares. "No es agradable que tengan que ver y decirnos esto", zanjó.

Desde CSIF Sanidad Asturias ya han condenado esta publicación.

Un hombre aceptó ayer una pena de dos años de prisión por un delito de abuso sexual a una joven a la que había conocido en una noche de fiesta en Gijón. Los hechos se remontan a finales del año 2021, antes de la nueva regulación que entró en vigor en 2022. El acusado y la víctima, de edades similares, se conocieron en un local de ocio nocturno de la ciudad y mantuvieron relaciones sexuales de manera consentida en casa de este. La chica, en un momento dado, pidió parar, pero el joven continuó, por lo que esta decidió denunciar lo acontecido al entender que no había prestado su consentimiento. Desde la defensa remarcaron que no hubo ningún tipo de violencia.

Además de los dos años de cárcel, el acusado aceptó también una orden de alejamiento con la víctima que se prolongará varios años y el pago de una responsabilidad civil de 4.000 euros, ya realizado. La Fiscalía y la acusación particular pedían una condena de seis años de prisión para el joven. El juicio, señalado ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, quedó visto para sentencia tras el pertinente acuerdo alcanzado entre las partes y por el que se rebaja la pena inicialmente propuesta.