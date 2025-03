Denuncian la difusión de un vídeo grabado en el Hospital de Cabueñes: "Es vulnerar nuestro derecho a la intimidad"

Seis profesionales sanitarias del Hospital de Cabueñes –tres enfermeras y tres TCAE– interpondrán esta semana una denuncia "por vulneración del derecho a la propia imagen y el honor" tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se les identifica sin su consentimiento en el Servicio de Urgencias. Además, en la publicación se les acusa de estar "de cháchara". "Decidimos denunciar para ver si eso sirve para que la gente tome conciencia de que una agresión no es solo algo físico, sino que también lo es vulnerar nuestro derecho a la intimidad, grabarnos y publicarlo en redes sociales sin nuestro consentimiento y con injurias", expresó ayer una de las enfermeras afectadas.

Asimismo, esta profesional explicó que en la publicación, del 3 de marzo, hay "falsas acusaciones". "Aparte de poner nuestras caras, dice que estábamos de cháchara y que llevaba esperando tres horas. No es cierto. Nosotras estábamos entrando al turno y no se nos puede echar ninguna culpa", argumentó esta profesional, que señaló que tanto ella como sus compañeras se enteraron de la publicación de este vídeo por el aviso de amigos y familiares. "No es agradable que tengan que ver y decirnos esto", zanjó.

Desde CSIF Sanidad Asturias ya han condenado esta publicación.