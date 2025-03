La Inmaculada "exporta" pintura: Chana Jogla participará a finales de mayo en una feria internacional en París

Rosana Crespo-Joglar, conocida artísticamente como Chana Joglar, está en una nube. A finales de mayo participará en una feria internacional en París, en Versalles, con la muestra de pintura "The Wild Flowers Process", la cual prepara a conciencia estas semanas. Dice Joglar estar con "intriga y nervios" ante una cita que, eso sí, no será la primera en la que expondrá su obra fuera de España. Una faceta creativa que compatibiliza con la de docente en el colegio de la Inmaculada. "Es complicado compaginarlo en cuanto a los tiempos", admite.

Profesora de Dibujo Artístico y Diseño en Bachillerato y de Plástica en Secundaria, a Rosana Crespo-Joglar le ha rodeado el arte desde pequeña, cuando veía pintar a su padre Roberto, impulsor del Estudio Joglar. Su hermano, también Roberto, fue director de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Era un contexto propicio para Chana Joglar, seleccionada, por ejemplo, en la Muestra de Artes Plásticas del Principado y que actualmente está inmersa en una etapa "más figurativa" a nivel artístico. "Antes hacía una abstracción geométrica con imágenes pegadas", cuenta la docente, residente entre Gijón –en la zona de Begoña, donde en ocasiones pinta en la terraza del piso– y Lastres. Allí tiene su estudio, que "invita al sosiego" y está en un "entorno espectacular". La artista ya ha expuesto en la "White City Warehouse", en Londres, y en el barrio de Tribeca, en Nueva York. "Me siento satisfecha con este reconocimiento internacional", sostiene la profesora.

Chana Joglar avanza que en la muestra que llevará a París trabaja, mediante acrílicos, "manchas y colores, acentuando algunos espacios". "Son pinceladas sueltas porque quiero que prevalezca la mancha, y ahí aparecen flores y elementos naturales", explica Joglar, que bromea con sus propuestas. "La pintura que hago no es abstracta ni figurativa, quizá no esté de moda pero sí es muy personal", señala la artista, para la que el color es fundamental en sus cuadros. Sus trabajos se centran, principalmente, en entornos naturales y paisajes, con la idea de que los espectadores aprecien, a partir de las manchas, elementos como flores, árboles, rocas, etc. Comenta Chana Joglar que hará una selección de una veintena de piezas para la exposición parisina.

Antigua alumna del colegio de la Inmaculada y con más de 25 años a sus espaldas como "profe", Chana Joglar disfruta de sus dos vertiente, la docente y la artística. "Dando clase hablas de color, volumen... y nunca dejas de lado el proceso creativo", declara Joglar. "Hay estudiantes que me siguen por redes sociales y me van preguntando", indica sobre su trayectoria. Chana Joglar tiene la sensación de que va todo "muy deprisa", en relación a sus participaciones en Londres y Nueva York y a la inminente en París. Lo que tiene claro es que, para futuros proyectos, priorizará la "calidad a la cantidad".

Reivindica Chana Joglar que el arte ha sido "un nexo común" en su vida por las influencias familiares que ha tenido. E impartir clase le llena igualmente. "Estar aquí (por el colegio de la Inmaculada) es como estar en casa", ensalza Joglar, que en "The Wild Flowers Process" aboga por una pintura gestual muy expresionista que "raya lo abstracto" y con la que afianza su bagaje en el extranjero, sin descuidar ni un ápice su día a día en las aulas.

