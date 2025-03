La Cámara pide celeridad "tras tantos retrasos y proyectos fallidos"

"Hasta que no veamos máquinas no nos creeremos nada", Así lo dice Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), para quien los últimos anuncios de Gijón al Norte le dejan más dudas que aclarar que alegrías que festejar. No entiende Cañete como el derribo del viaducto de Carlos Marx ha triplicado precio, ni como se va a pagar, y no entiende mirando al Solarón y su entorno como "se han dado vueltas y dibujos para llegar a una edificabilidad que apenas cambia. Esto no parece que sea para dar palmas". Cañete pide ya una convocatoria urgente del Consejo Social para tratar el asunto.

Tampoco están contentos en la plataforma "Un pulmón para el Solarón" que hablan directamente de "tomadura de pelo" por convertir "lo en un principio se presentó como un gran pulmón verde para la ciudad en un estrecho paseo sombreado por las construcciones que lo rodearán. Critican la falta de transparencia y el incumplimiento de promesas.

La zona rural, optimista

Más optimistas se muestran en la zona rural. "Encantados de que se haya desbloqueado un problema tan grande, era fundamental. Pedimos que la zona rural tenga un transporte público decente para llegar a esa estación, que ahora no lo tenemos", explica el presidente de Les Caseríes, Miguel Llanos.

Y también apuesta por ver el vaso medio lleno el presidente de la Cámara de Comercio. Para Félix Baragaño las noticias son magníficas pero "ahora lo que corresponde es que estos anuncios vayan acompañados de las correspondientes partidas presupuestarias y su publicación en el BOE. Y que se ejecuten con la celeridad que exige la acumulación de retrasos y proyectos fallidos durante tantos años".