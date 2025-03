El eclipse solar de 2026, una cita "para disfrutar al máximo"

"Será un evento para disfrutar al máximo", afirmaba ayer Santiago Gándara, presidente de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. Se refería al eclipse total de Sol que sucederá el 12 de agosto de 2026. La ciudad será un lugar privilegiado para contemplarlo. Como quedan aún unos meses, y a modo de antesala, en la Escuela Superior de Marina Civil arrancaron ayer las jornadas "Gijón. Sol y eclipses", una iniciativa con exposiciones de carteles y paneles informativos, conferencias y visitas al remozado Planetario para aprender nociones de astronomía y "calentar" de cara a la cita del verano del próximo año.

Inés Peñuelas, vicerrectora de Sostenibilidad y Digitalización, presidió un acto de inauguración que contó con Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, que posteriormente ofreció una charla sobre la tríada de eclipses solares que habrá en el país en 2026, 2027 y 2028. "Es un acontecimiento inaudito y extraordinario en la historia de España", señaló Bachiller, que subrayó que Gijón "tiene mucha suerte" en referencia al de 2026. "Será uno de los mejores sitios para verlo porque está cerca de la línea de centralidad", explicó el experto. Casi dos minutos durará el eclipse total. "No sé si os dais cuenta de lo que os viene encima", comentaba Rafael Bachiller, dirigiéndose a los presentes en el salón de actos de la Marina Civil. "Habrá muchos visitantes que se querrán acercar a la ciudad", prosiguió el también miembro de la Comisión Nacional del Eclipse.

Javier de Cos, director del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), celebró la "rapidez" con la que se agotaron los pases para visitar el planetario y ponderó la relevancia de estas jornadas. "Son una experiencia divulgativa del más alto nivel por lo vistoso y para acercar la astronomía", reivindicó de Cos, que asimismo abogó por "concienciar" a la ciudadanía de que, para ver los eclipses, "hay que tener cuidado" para no dañar la vista. Esta mañana, como actividad estrella del proyecto y aprovechando el eclipse parcial de 10.35 a 12.45 horas, se instalarán, si la meteorología lo permite, unos telescopios especializados en la explanada de Marina Civil para seguirlo. Además, se repartirán, hasta fin de existencias, unas gafas homologadas en colaboración con el Colegio de Ópticos Optometristas. "Es un fenómeno bonito, pero con riesgos", incidió Javier de Cos. "Crucemos los dedos para que no haya nubes", bromeaba Rafael Bachiller, apuntó que, para el eclipse de 2026, hay que buscar un buen lugar de observación porque la elevación del Sol será baja. "Que no haya árboles, cerros, montañas o edificios que lo tapen", aconsejó.

Una cita "de primer nivel"

"Este evento debe ser el principio de otros que nos preparen para la gran cita de 2026", manifestó Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, que tildó ese mencionado eclipse total como un acontecimiento "de primer nivel en la ciudad". "Será en Semana Grande, donde Gijón prácticamente duplica la población, y así seguro que recibiremos más visitantes", resaltó González-Palacios, que aseguró que "haremos todo lo posible para que sea un éxito". "Tenemos que estar preparados", aseveró el edil. Gijón ya mira al cielo para dejarse deslumbrar.