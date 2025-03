El plan de vías de Gijón: el número de viviendas previstas no bajará de 800 y podría superar las 1.000

Entre 800 y 1.200. Esa es la horquilla de número de viviendas a desarrollar en el suelo liberado de las vías en las que se mueve ahora mismo el proyecto que tienen sobre la mesa Estado, Principado y Ayuntamiento como socios de Gijón al Norte. Un proyecto que baraja dos alternativas: mantener el 100% de la edificabilidad prevista o rebajarla al 70%. En todo caso esa reducción no supondría eliminar bloques de viviendas, supondría eliminar alturas en los bloques que conforman esa nueva línea de construcción que se ha diseñado desde El Humedal a El Natahoyo prolongando la calle Pintor Mariano Moré.

Una reubicación que busca liberar espacios para generar un corredor verde entre el centro de la ciudad y Moreda pero que no libera el Solarón de construcciones de uso residencial, comercial y dotacional como se pedía desde varios colectivos ciudadanos y partidos políticos, que ahora se muestran decepcionados al no ver en las nuevas infografías ese gran parque que pensaban ver en el corazón de la ciudad. El diseño que avalan los tres socios busca conjugar el deseo de ampliar las zonas verdes con la necesidad de no poner en peligro la supervivencia de Gijón al Norte como sociedad que debe financiar el desarrollo del plan de vías.

Carmen Moriyón, durante su intervención ayer por la mañana en la inauguración del parque de la Marcha de Hierro, en La Calzada.

Sobre esas construcciones ni hay decisiones cerradas ni números fijos. No están, por ejemplo, cuantificadas las alturas de las futuras edificaciones. Aunque es cierto que en las infografías elaboradas por los arquitectos de b720 los bloques son muy parejos a los ya existentes en ese ámbito. Ahora mismo, los edificios en Pintor Mariano More oscilan entre las cinco y las ocho plantas; entre ocho y diez se pueden ver en las edificaciones de Sanz Crespo y de diez plantas son gran parte de los bloques del tramo de José Manuel Palacio donde convivirían las nuevas construcciones.

De edificabilidad se habló en el consejo de Gijón al Norte presidido por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pero más se habló de impulsar el primer paquete de obras vinculado a la estación de Moreda. Un proyecto que suma al derribo del viaducto de Carlos Marx, la urbanización del entorno, la reordenación de la red de colectores y la construcción de la conexión con el metrotrén. En total, 53,5 millones de los que el Ayuntamiento tiene que aportar diez. La Alcaldesa, Carmen Moriyón, explicaba ayer en una entrevista en "Onda Cero", que el Ayuntamiento recurrirá a un préstamo para conseguir un dinero que no está incluido en los presupuestos. Un préstamo que, en principio, no generaría problemas para las arcas municipales ni por la regla de gasto ni por el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento. "Vamos a recurrir a un préstamo. La situación financiera del Ayuntamiento es buena, podemos hacerlo. Si hubiera invertido 150 millones en un campo de fútbol las cosas se hubieran complicado", ironizaba la Regidora sobre la polémica que supuso su rechazo a ejecutar obras en El Molinón para ser sede del Mundial de fútbol.

A un préstamo recurrirá Gijón para estos 10 primeros millones, pero luego tocará ver cómo financia el resto de la operación de la estación que ronda los 500 millones de euros. Gijón tiene el 25% del capital de Gijón al Norte y en ese nivel de porcentaje están sus aportaciones. "Mi preocupación está en conseguir la financiación para todo", sentenciaba la Regidora.

Pumariega: "Ningún gijonés se cree ya nada, son dibujinos"

Eso en dinero. ¿Y plazos? Pues Moriyón compartía ayer el horizonte temporal que les trasladaron los técnicos en el consejo de administración: una década. Eso es lo que se necesita para ver completado el plan de vías. Y ello pensando que esta primera actuación se licitará el año que viene con la previsión de que esté ejecutada en 2029. En este contexto Moriyón festeja que se den los primeros "pasos ciertos" en el camino de la construcción de la estación, pero se coloca en una posición de "moderado optimismo, no es para tirar cohetes" y pide a los gijoneses "no que se lo crean hoy pero sí que confíen en su ayuntamiento y se lo crean el año que viene cuando vean las máquinas".

"Pasos ciertos"

Un optimismo que no comparte su Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, que ayer sacaba sus propias conclusiones sobre los dos anuncios que llevaron a estrechar las manos a Santano, Moriyón y el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Sobre la edificabilidad en el Solarón sentenció Pumariega que "el tiempo nos ha dado la razón. Todos sabíamos que los usos residenciales eran necesarios y frente a los mensajes populistas de renuncias a esos usos de otros, el PP los defendió con sensatez". El PP reivindica una edificabilidad del 100%. Y sobre el proyecto de Carlos Marx su desarrollo en el tiempo supone para la Vicelalcaldesa la garantía de que "tenemos estación provisional para largo".

Pumariega, que estuvo acompañada por el presidente local del PP, Andrés Ruiz, cargó contra los gobiernos socialistas y, más el de Pedro Sánchez, que es "el gobierno de los dibujinos y de los engaños a Gijón". Evitó la popular esa contundencia al analizar el papel de su socio del gobierno local en el acuerdo a tres bandas. "Yo habló por el PP y en este asunto hay que ser exigentes, Gijón se lo merece. Ningún gijonés se cree ya nada, ni hay nada que celebrar hasta ver la estación intermodal".

Números a tener en cuenta

Años. El desarrollo del plan de vías se prolongará 10 años Euros. El primer bloque de actuaciones cuesta 53,5 millones, y solo es el 10% del total, según las estimaciones actuales. Pisos. El margen de viviendas a construir en el plan de vías va de los 800 a los 1.200.

Suscríbete para seguir leyendo