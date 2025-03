"Comprendo la frustración por los retrasos, pero Asturias ya saltó del siglo XIX al XXI"

José Antonio Santano (1965, Irún), secretario de Estado de Transportes, considera que el plan de accesos al puerto debe pactarse primero, una vez desistido el vial de Jove, con un nuevo acuerdo entre las administraciones. Hasta entonces, y aunque no descarta intervenciones puntuales en la avenida Príncipe de Asturias, no concibe la idea de hacer ya una intervención integral. De la misma manera, aclara que la promesa de su Ministerio de que los 285 millones del fallido vial de Jove soterrado se revertirían en Gijón se enmarcaba en un capítulo superado: el vial de Jove en superficie que la ciudad rechazó. Santano, que hace balance en LA NUEVA ESPAÑA tras presidir el consejo de Gijón al Norte. Reitera el "compromiso" de Transportes con el plan de vías y con los accesos al puerto, explica no tener "información oficial" de que la entrega de trenes a Asturias vaya a retrasarse y, aunque entiende la "frustración" ciudadana por el retraso de algunas obras, pide ver también las ya realizadas, con la variante de Pajares como gran "hito".

-La primera fase del plan de vías será el derribo del viaducto de Carlos Marx y la reordenación del entorno. ¿Cómo valora esta última reunión de Gijón al Norte?

-Fue una reunión que ya esperábamos que fuese muy positiva, porque para llegar a este acuerdo hubo un trabajo muy importante por parte de los equipos técnicos desde hace muchos meses. Cuando vine a Gijón para presentar la primera idea de la estación intermodal, ya vimos claro que teníamos que trabajar en una fase inicial, pero sin saber su dimensión. Lo que nos habían pedido las instituciones, sobre todo el Ayuntamiento, era un primer paso: el derribo del viaducto. Pero pronto vimos que teníamos que acompañarlo de más actuaciones para no seguir dando la impresión de que el proyecto no iba en serio. Lo llamamos fase uno porque lo es: desde el punto de vista urbanístico va a tener impacto en la ciudad y no incluirá ningún elemento provisional. Creo que estas cosas también son importantes cuando se lleva tanto tiempo con algunos proyectos: todo lo que se va a hacer en esta fase, los 53 millones de inversión, va a ser definitivo.

-Comentaba el jueves que las únicas infografías importantes por ahora eran las ya conocidas de la estación, pero en la reunión se debatieron otras, las del Solarón, con edificios a ambos lados de Mariano Moré.

-Creo que también son buenas noticias. Ese proyecto no está cerrado; corresponde al Ayuntamiento y al Principado dar detalles, pero sí puedo decir que nos contaron algo que sonó muy bien. El plan hace compatibles los intereses urbanos y de diseño de la ciudad con los intereses de la sociedad y de sus socios. Hablamos de inversiones públicas a las que no podemos renunciar y que se plantean con una expectativa de ingresos. Lo que escuchamos en la reunión nos gustó y creo que ganamos todos con esa operación: gana lo público.

-Por ahora, hay dos alternativas: edificabilidad al 100 o al 70 por ciento. Viendo que el consejero Alejandro Calvo ya aclaró cómo se financiaría una posible merma de ingresos, ¿el plan se inclina más bien hacia ese 70 por ciento?

-Hay esa horquilla y también se puede jugar con los volúmenes. Sinceramente, creo que hay que esperar. Tengo mucha confianza en el trabajo que está haciendo el Principado y el Ayuntamiento. Será una decisión del Pleno y quiero ser muy respetuoso con eso.

-En esas volumetrías sale un edificio para Adif al lado de un hotel.

-Si, es una de las posibilidades, pero insisto: el proyecto no está cerrado. Cuando dije que la infografía importante por ahora era la de la estación no era porque se me hubiese ocurrido, sino porque el proyecto del Solarón no está cerrado.

-A los de la prensa nos gustan mucho las infografías.

-Ya lo sé. Pero yo uso una expresión en euskera: "Gero gerokoak". Que es algo así como: cada cosa en su momento.

-¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Otra reunión para el convenio de Carlos Marx?

-Las bases está ya sentadas. De los 53 millones, Adif pondrá 33, algo más del 50 por ciento que le correspondería, porque la conexión del metrotrén es cosa exclusiva de Adif. Ahora se está redactando el borrador y si estamos de acuerdo lo podremos validar incluso con una reunión telemática. Tampoco pasaría nada si hay que convocar otra presencial.

-Respecto al plan de accesos al puerto, señaló que en mayo remitirían la documentación que falta para la evaluación del desdoblamiento de Lloreda-Veriña. ¿El parón en la evaluación de un proyecto así es habitual?

-Bastante. Los pasos, aunque son más largos de lo que nos gustaría, están para que los proyecto se hagan con garantías. Este está muy avanzado y debe someterse a una evaluación ambiental. Para ella, el Ministerio de Transición Ecológica se basa en informes de otros. ¿De quiénes? Pues de quienes tienen competencia en materia medioambiental, que en España son las comunidades autónomas. Lo que ha sucedido es que el Ministerio nos ha dicho que necesita más información. No es ni dramático ni una novedad y estamos en condiciones de remitirla con mucha rapidez. Estamos teniendo reuniones con el Principado al respecto.

-Desistido el vial de Jove, ¿están estudiando ya la alternativa por Aboño que propone el Principado?

-Tras el desistimiento del vial soterrado de Jove, hicimos un planteamiento en superficie y dijimos con total claridad que si había oposición no iríamos en contra del territorio. Hemos cumplido con nuestra palabra. ¿Qué nos preocupa ahora? Garantizar el mejor acceso futuro al puerto de Gijón. Debo decir que para nosotros va a ser muy importante la opinión de la Autoridad Portuaria. ¿Cuál será ese acceso? Pues es lo que debemos analizar. Aboño es la propuesta que puso sobre la mesa el Principado y el Puerto parece que también va por esa línea, pero debemos analizarla a fondo.

-¿Del nuevo protocolo ya se puede hablar o debe esperar a tener clara esa alternativa?

-La obra de desdoblamiento de Lloreda-Veriña será una primera fase.

José Antonio Santano. / Ángel González

-¿Hay plazos?

-Tenemos el compromiso de entregar en mayo la ampliación de la documentación y después el Ministerio de Transición Ecológica tiene sus tiempos, unos cuatro meses. Si tuviésemos el tema resuelto este año, lanzaríamos el remate del proyecto constructivo y la licitación de la obra y yo la situaría, siendo prudentes, en el primer semestre del año que viene. Por si acaso hay que darle más vueltas.

-Sigue pendiente la humanización de Príncipe de Asturias. El Principado señaló estar dispuesto a abordarla, pero el vial es de su Ministerio. ¿Hay voluntad de cesión?

-Vinculamos las actuaciones en la avenida Príncipe de Asturias, que por supuesto son importantes, a un acuerdo global de los accesos al puerto. Ya habíamos hecho un proyecto para esa humanización con la obra del vial de Jove, pero eso se paró. Ahora toca garantizar un acceso con garantías y será en ese marco donde se verá cómo humanizar la avenida.

-¿La actuación no se puede desligar?

-Podría tener fases, se podrían hacer algunas intervenciones, pero teniendo en cuenta que ese vial hoy aún es un acceso al puerto.

-¿Y lo haría el Ministerio o el Principado de Asturias?

-Es un tema del que aún hay que hablar. Los titulares del vial somos nosotros y el titular de Aboño es el Principado. Pero tampoco creo que la titularidad vaya a ser un obstáculo.

-¿La humanización entonces se haría a la vez que el propio acceso al puerto por Aboño y no antes?

-A la vez tendría que ser el planteamiento de qué se va a hacer. Las actuaciones, bueno, se podrán hacer aquellas que no supongan un impedimento para avanzar en la buena dirección. Pero antes hay que llegar a un acuerdo global.

-Cuando se desistió del vial de Jove soterrado, señaló que la inversión pendiente de esa obra, la diferencia de lo que suponía esa actuación respecto a la del vial en superficie, se invertiría en Gijón. ¿Se sabe cómo?

-Hicimos un planteamiento que estaba ligado a la ejecución de ese vial de Jove (en superficie). Eso no se ha producido y, por lo tanto, estamos en otro escenario. Mantenemos nuestros compromisos, que no son pocos, pero de acuerdo a los nuevos términos. El escenario del vial de Jove ya es pasado.

-¿Revertir esa inversión en la ciudad estaba condicionado a que se aceptase el vial en superficie?

-Esa página está pasada. Se enmarcaba en una solución que en aquel momento entendíamos que era la alternativa adecuada al vial soterrado. Pero espero que esto quede claro: mantenemos nuestros compromisos con Gijón.

-Sobre la llegada de los trenes a Asturias. Dice que no le consta ningún retraso. ¿Llegarán en plazo?

-En 2024 dimos luz verde a su construcción. Eran 10 para Asturias y se ha ampliado a 17. Mantenemos esa misma hoja de ruta.

-Los sindicatos de la CAF dicen que será "imposible" que ese pedido llegue en plazo.

-No tengo información oficial en este momento. La supervisión la hace Renfe. Si hubiese alteraciones o incidencias, las contaremos.

-Estuvo en Gijón en el acto de venta de los terrenos de Naval. Ahora parece que el Puerto sopesa ejecutar el nuevo paseo que iba a realizar el Ayuntamiento. Usted decía que era un proyecto de ciudad. ¿Qué opina?

-Sigo defiendo que es un proyecto de ciudad. Otra cosa es quién ejecute ese paseo, que parece que es lo que está en discusión. Sé que la Autoridad Portuaria no ha tomado ninguna decisión y que el objetivo final no varía.

-El Puerto parece pensar incluso en una actuación más amplia, desde Lequerica hasta El Musel.

-Incluso puede que fuese mejor así. A veces nos perdemos pensando en que a la gente le importa quién hace las cosas, pero lo que quiere es que las cosas se hagan. El quién se apunte el protagonismo, por decirlo de alguna manera, es lo de menos.

-En un marco más general, ¿entiende que Gijón sienta una cierta desafección por su Ministerio y por la lentitud de sus grandes obras?

-Creo que tengo una visión desapasionada: no soy de Gijón, no he hecho política aquí, y he llegado a la secretaría del Estado hace 16 meses. En mi primer día como secretario atravesé el túnel de Pajares; para mí eso fue un hito. Se han triplicado los movimientos desde León y se han duplicado desde Madrid. Comprendo que hay proyectos que llevan demasiado tiempo dando vueltas y que eso genera frustración, pero Asturias tiene motivos para sentir que ha pasado la página de su aislamiento en materia de movilidad.

-Prosiga.

-Las inversiones que se han hecho en el corredor atlántico y las que se van a hacer, sumado al plan de cercanías y las inversiones en los puertos de Gijón y Avilés… Insisto: comprendo la frustración, pero Asturias ya ha saltado del siglo XIX al siglo XXI en cuanto a infraestructuras y gracias a eso tiene oportunidades en cuanto a autopistas ferroviarias, empresas de logística, turismo. ¿Tenemos que mejorar las líneas de ancho métrico? Claro, y en eso estamos. Pero veamos también las cosas que sí se han hecho. Asturias debe saber aprovechar las infraestructuras tan potentes que ya tiene.

-Mencionaba esa vinculación de Príncipe de Asturias con el vial de Jove en superficie y hace pocas semanas su secretaria de Transporte Terrestre dijo que ese vial seguía siendo la opción "más razonable". ¿El vial de Jove realmente está olvidado?

-Sí. Son cosas compatibles. Los equipos del Ministerio, cómo no, consideraban que ese vial en superficie era la mejor alternativa, por eso la plantearon. Pero dijimos que solo se haría con el acuerdo del territorio y eso no se ha producido. El vial de Jove es, por lo tanto, pasado. No vamos a llorar sobre leche derramada. Ahora toca garantizar un buen acceso al puerto y ahí debe cobrar un protagonismo especial la Autoridad Portuaria.

-Que hasta ahora se mantuvo más bien al margen.

-Considero imprescindible que nos avale cualquier solución que se vaya a proponer. Para mí es clave.

-Pero sin plazos.

-Pero pronto. Lloreda-Veriña es parte de esta actuación y será una realidad pronto.

Suscríbete para seguir leyendo