La figura de la semana: Julio Bruno, el líder nato que soñaba con ser un jefe global

Julio Bruno Castellanos (Gijón, 1965) se imaginó desde pequeño siendo el jefe de una gran compañía internacional. Se veía en sueños –así lo cuenta–, representando a una empresa global, hablando desde algún estrado y siendo atentamente escuchado, impecable de traje, con un buen reloj en la muñeca y todos los atributos que en el imaginario infanto-juvenil se atribuían a un director ejecutivo de renombre mundial.

Ese aspecto anecdótico, el de su indumentaria, es quizá la única parte de aquel sueño de niño que se ha matizado con los años –Bruno suele apostar por americanas y camisetas con logo– porque en lo sustancial ha cumplido sobradamente los anhelos que tenía aquel joven del barrio del Llano, él matiza que es del Llano del Medio, exalumno del Rey Pelayo (centro del que su padre, Julio, fue director) y del Real Instituto Jovellanos que tenía a unos pasos de su casa.

Imposible que sus ilusiones llegaran tan allá como para verse con una Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica prendida del lado izquierdo del pecho, como la que lució hace solo unos días en la Embajada de España en Londres. Y oyendo al embajador, José Pascual Marco, desglosar sus méritos y su gran contribución a las relaciones entre España y el Reino Unido. Es su destacada trayectoria como ejecutivo e inversor español, con especial radio de acción en Londres y en el sector de los media, la que le ha hecho merecedor de una condecoración que se otorga por "comportamientos extraordinarios de carácter civil, que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan a favorecer las relaciones de amistad y cooperación con el resto de la comunidad internacional". Igual va a tener que reforzar la pechera de sus americanas porque ya en 2019 el gijonés logró otra Cruz de Oficial, en ese caso de la Orden del Mérito Civil, de nuevo por servicios a España.

Reconoce que se sintió y se siente "honradísimo" por recibir unos honores que en el caso reciente también han recaído en otro gijonés y amigo, Carlos Magdalena horticultor botánico en el Real Jardín de Kew, en Londres.

Le faltó tiempo a Bruno para reservar unos cuantos billetes de avión para que su familia asturiana (sus pilares son su madre, Audelina, y sus hermanos Ángeles, Isabel, Natividad, Antonio y María del Henar) le acompañara en la emocionante cita del 10 de marzo en la embajada. Porque por mucho que dejara Gijón con 17 años, sea residente en Londres desde hace décadas y tenga también pasaporte americano, sus raíces vitales y su anclaje emocional sigue estando en Asturias, a donde vuelve siempre que puede y que recorre a pie como medida de desintoxicación de la "City".

Son ya casi cuatro décadas haciendo maletas, desde que empezó "a mirar al mundo de una forma global", dice. Ha vivido en Madrid, Barcelona, París, Londres, Estados Unidos… y en cada lugar ha ido dando forma y ha hecho crecer los dos rasgos que según los que le conocen, mejor le definen: su pasión, su capacidad de liderazgo y de emprendimiento. "Cuando Julio llega a un sitio, da igual el que sea, en seguida se convierte en el que ‘corta el bacalao’. Y le sale natural, sin soberbia ni clasismo. De hecho es muy humilde", dice quien bien le conoce.

Licenciado en Negocios y Economía en Nueva York, formado en posgrado en la Universidad de Pensilvania y con un máster de Negocios Internacionales en la Universidad de Londres, afirma que "no quiero ser un vegetal, que llega el viento y me mueve". Lo que quiere es viento de cambio; del que sopla y del que impulsa. Y todo dicho con una enorme sonrisa y un don de gentes que siempre le han facilitado ese camino suyo que está plagado de empresas de éxito. Por algo le consideran uno de los directivos más visionarios y reconocidos del panorama mediático a nivel mundial. Tiene una variada trayectoria en medios de comunicación, en el sector de viajes, hostelería, ocio y transformación digital, y asegura que disfruta construyendo marcas globales de éxito y desarrollando equipos ganadores. En la actualidad es presidente de Lío Group, donde ha unido la experiencia del gran cabaret con la alta cocina y el ocio de lujo en Ibiza, Mallorca, Miconos o Londres; es fundador y director ejecutivo de BeBeMe, una empresa de vinos con bar, tiendas únicas y distribución a restaurantes de Londres, ejerce como inversor y/o asesor de diversas firmas a nivel mundial y es presidente de Mercato Metropolitano, el primer Mercado Comunitario Sostenible de Londres, con cinco locales en la ciudad y en expansión internacional.

Antes fue vicepresidente global de ventas en TripAdvisor, donde pasó unos años "excitantes" trabajando codo a codo con Stephen Kaufer, el fundador de la plataforma; también presidió Travelport, Regus y Diageo, y fue director ejecutivo de Time Out Group, empresa líder mundial en medios de comunicación y hostelería, firma icónica del Reino Unido por su revista "Time Out". Ejecutó su salida a Bolsa, impulsó su transformación digital y la expansión global de la división de mercados gastronómicos conocido como "Time Out Market". Y se queda en el tintero mucho más.

Es también articulista y contertulio habitual de medios, desde "Financial Times" a la BBC, "Forbes" y LA NUEVA ESPAÑA; desde 2022 protagoniza el podcast "The Internationalist" y en septiembre de ese mismo año publicó su libro "Passion to Lead".

En la pechera del alma lleva también bien prendidos otros premios internacionales, sobre todo los que tienen que ver con su defensa de la inclusión y la diversidad en el mundo empresarial y de los negocios, lo mismo de las mujeres que del colectivo LGTB y de otras minorías.

Su éxito y el liderazgo le definen, igual que sus frases. Como cuando dice que "no hay que esperar a que te den nada hecho, hay que salir a buscar". Julio Bruno salió, encontró, y aún así sigue buscando.

